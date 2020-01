"Okrągły stół" o przyszłości huty ArcelorMittal

O planach tymczasowego wyłączenia pracy wielkiego pieca mówiliśmy już w maju. W lipcu jeszcze daliśmy sobie czas, obserwowaliśmy rynek, ale ten się nie poprawił. Nie mieliśmy wyboru i zatrzymaliśmy wielki piec i stalownie. Chce powtórzyć - tymczasowo - mówił podczas obrad w formule „okrągłego stołu” Czesław Sikorski, wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland. Koncern podkreśla, że żaden z pracowników nie stracił pracy.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2019 roku władze ArcelorMittal Poland zdecydowały o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni.Przedstawiciele ArcelorMittal Poland, argumentując decyzję o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej krakowskiej huty wskazywali na wyzwania, z jakimi mierzy się europejskie hutnictwo: wysokie ceny surowców, rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost importu z krajów trzecich.ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal, największego na świecie producenta stali.Zobacz też: To był rok gasnących pieców. Ale ma być lepiej