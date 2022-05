Orzeł Biały podwaja zyski

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa kapitałowa Orzeł Biały zwiększyła przychody o ponad jedną trzecią, a zyski podwoiła.

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Orzeł Biały w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 207,409 mln zł i zawierają korektę o wynik na transakcjach zabezpieczających cenę ołowiu, który był ujemny i wyniósł 2,439 mln zł. Według spółki wzrost przychodów o 38 proc. był spowodowany wzrostem wolumenu sprzedanego ołowiu o 8,1 proc. oraz wyższymi notowaniami jego cen. Średnie notowanie ołowiu na giełdzie LME, liczone w złotych, wzrosły w omawianym okresie o 23,4 proc. rok do roku oraz o 1,8 proc. w odniesieniu do IV kwartału 2021 r.

Recykling ołowiu stanowił w pierwszym kwartale około 96,9 proc. przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej i skupiony był w całości w Orzeł Biały SA. Pozostałe przychody pochodziły głównie ze sprzedaży produktów polipropylenu (2,6 proc. przychodów ze sprzedaży) pochodzącego z przerobu obudów akumulatorów oraz sprzedaż konstrukcji metalowych i usług remontowych prowadzonych przez Pumech.

Czytaj także: Orzeł Biały zwiększa zyski o dwie trzecie, choć przychody spadły

W pierwszym kwartale grupa Orzeł Biały osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 37,256 mln zł. Był on o 102 proc. wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. „Wzrost wyniku operacyjnego jest spowodowany głównie optymalizacją kosztową struktury zużywanych surowców, tj. wzrostowi udziału złomu akumulatorowego, optymalizacją procesów technologicznych oraz wzrostem przychodów” - czytamy w komunikacie spółki.

Wynik EBITDA, rozumiany jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, wyniósł 39,603 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 91 proc. Był on spowodowany „poprawą wyniku operacyjnego dzięki działaniom”. Rentowność EBITDA liczona jako EBITDA/przychody ze sprzedaży wyniosła 19,1 proc. i była wyższa od zrealizowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy wynosiła 13,8 proc.

Skonsolidowany wynik netto wyniósł 30,921 mln zł, co oznacza wzrost o 110 proc. rok do roku. „Znaczący wzrost zysku netto spowodowany jest poprawą wyniku operacyjnego i na działalności finansowej podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano na niej stratę” – czytamy w komunikacie spółki.