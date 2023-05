Ostra walka o przejęcie górniczego koncernu. W grze miliardy dolarów

Walka o przejęcie kanadyjskiego koncernu Teck jest coraz gorętsza. Gigant górniczy Glencore zaoferował 23 mld dol. za kanadyjska spółkę. Oferta została odrzucona, jednak specjaliści spodziewają się, że wkrótce zostanie podwyższona.

Glencore jest zdeterminowany, by przejąć Teck Resources.

Możliwa jest wyższa niż wcześniej oferta za kontrolę nad kanadyjska firmą.

Ewentualna transakcja byłaby czwartą co do wielkości w historii górnictwa.

Glencore to czwarty co do wielkości producent miedzi na świecie i innych metali. Mająca siedzibę w Szwajcarii spółka jest także dużym producentem węgla. Gigant chciałby zmienić proporcje przychodowe i zmniejszyć tzw. ekspozycje na węgiel. Temu miało służyć przejecie Teck Resources, To zdywersyfikowany koncern górniczy produkujący miedź, cynk i ołów. Do tego dochodzą projekty niklowe i kopalnie węgla w tym koksującego. Spółka działa w Kanadzie, USA, Peru i Chile

Glencore chce wykorzystać wewnętrzne podziały w Tecku

Glencore zaoferował w kwietniu za przejecie Teck imponującą sumę 23 mld dolarów. Problem w tym, że nie spotkała się ona z pozytywnym odzewem Kanadyjczyków, którzy tłumaczyli między innymi, że firma jest w trakcie przekształceń strukturalnych, trwają prace nad wydzieleniem aktywów węglowych, i dlatego nie jest ona zainteresowana ofertą.

Spekulowano co prawda, że Glencore może się zdecydować na wrogie przejęcie, ale na razie do tego nie doszło.

Jednak w sukurs Glencore może przyjść część akcjonariuszy Tecku, którzy zdecydowali o zablokowaniu pomysłu wydzielenia biznesu węglowego. To oznacza, że spółka nie może się pozbyć tego garbu, a plany dalszego rozwoju bez części węglowej spaliły na panewce.

W obliczu takiego rozwoju wypadków może się okazać, że Glencore, podwyższając swoją ofertę, przekona większą niż dotychczas liczbę akcjonariuszy Tecku do swojej oferty.

Oczywiście, aby doszło do przejęcia, kluczowa jest także decyzja Normana Keevila, byłego szefa Tecku. Posiada on bowiem uprzywilejowany głos w akcjonariacie, dzięki czemu może samodzielnie zablokować każdą decyzję dotyczącą spółki. Jednak w przypadku nowej, wyższej oferty Glencore, może znaleźć się pod obstrzałem pozostałych akcjonariuszy.

Co może się wydarzyć? Wiadomo, że Teck - w obliczu zablokowania wydzielenia aktywów węglowych - przygotuje nowy plan działań dla tego biznesu firmy. Ewentualna zgoda akcjonariuszy na przejęcie przez Glencore dałaby władzom spółki więcej czasu. Podwyższenie oferty z pewnością będzie tu odgrywało decydującą rolę. Większość analityków uważa, że jest to już przesądzone.

O ile Glencore może podwyższyć ofertę? Nie wiadomo, jednak spekuluje się, że może to być nawet kilka miliardów dolarów. Ostateczna wielkość będzie także zależała od konstrukcji samej oferty. Może być ona wyższa, jeśli obecni akcjonariusze Tecku zamiast gotówki zgodzą się na przyjęcie akcji firmy.

Pewnym ryzykiem w całym planie jest także to, że przejecie musiałoby zostać zaaprobowane przez rząd w Ottawie. A to może nie być łatwe. Kanada coraz ostrzej przygląda się wszelkim transakcjom dotyczącym aktywów górniczych. Niektórych oferentów wprost wyklucza się z rynku, przed innymi stawia niemal zaporowe warunki.

Transakcja wielka, ale nie największa w historii górnictwa

Sama transakcja, jeśli do nie w ogóle dojdzie, będzie czwartą co do wielkości w historii branży górniczej. Palmę pierwszeństwa wciąż dzierży transakcja z rynku chińskiego. Połączenie Shenhua Group i China Guodian Corporation wyceniono w 2017 roku na około 272 mld dol. Jednak ze względu na specyfikę chińskiego rynku górniczego i małą jego przejrzystość, kwota ta poddawana jest pod wątpliwość.

Co ciekawe na drugim miejscu jest inna transakcja z udziałem Glencore. W 2013 roku spółka przejęła swojego konkurenta Xstrata. Wartość tej transakcji wyniosła około 90 mld dol.

Trzecią co do wielkości transakcją – i to się nie zmieni, chyba że Glencore podwyższy swoją ofertę o absurdalne 15 mld dol. – jest przejecie przez Rio Tinto koncernu Alcan. Wartość transakcji w lipcu 2007 roku wynosiła rekordowe wówczas 38,1 mld dol.

Zdaniem ekspertów oferta Glencore może być pierwszą z wielu, jakie pojawią się w branży związanej z produkcją miedzi. Ostatnie lata były bowiem dla firm górniczych bardzo dobre. Duże zasoby gotówki dla wielu firm mogą być okazją do zakupów mniejszych konkurentów.