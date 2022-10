Oto najbardziej innowacyjne projekty spawalnicze z Polski

W środę, 19 października, w ramach Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING odbyła się uroczysta Gala The Best of Welding, podczas której nagrodzono najbardziej innowacyjne projekty firm z branży spawalniczej. Znamy już pełną listę tegorocznych laureatów.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwa 8. edycja Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING, najważniejszej imprezy spawalniczej w Polsce i jednej z najbardziej uznanych w Europie.

W trakcie Targów prezentowane są nowoczesne technologie spawalnicze, a organizatorem Targów ExpoWELDING jest Grupa PTWP.

W środę, 19 października odbyła się uroczysta Gala The Best of Welding, podczas której nagrodzono najbardziej innowacyjne firmy działające w branży spawalniczej za ich nowatorskie projekty. Poniżej prezentujemy laureatów konkursu i wyróżnione projekty.

PERUN - Półautomat spawalniczy PAS-1200

Półautomat spawalniczy PAS-1200 pozwala na zwiększenie precyzji wykonania spoin, co ma wpływ na końcową poprawę jakości wykonania detalu. Współpracuje z palnikami MIG/MAG o standardowych wymiarach. Można go wykorzystywać w warsztatach mechanicznych, w stoczniach, w firmach wykonujących zbiorniki, rurociągi i konstrukcje stalowe, w fabrykach podwozi samochodów ciężarowych. Zwiększa precyzję wykonania spoin. Skraca czas spawania. Sam proces jest powtarzalny. Czyni także bezpieczniejszą pracę operatora: ogranicza jego kontakt ze szkodliwymi gazami i ryzyko poparzenia przez łuk elektryczny.

TOCK-AUTOMATYKA - TOCK ROBOTAR

TOCK ROBOTAR to zrobotyzowane stanowisko szkoleniowe służące do symulacji spawania w rozszerzonej rzeczywistości. W innowacyjny sposób wspomaga praktyczne kształcenie przy robotyzacji robót spawalniczych w przemyśle maszynowym. Składa się z symulatora spawania SOLDAMATIC połączonego poprzez sieć komputerową z robotem przemysłowym KUKA. Stanowisko wyposażone jest w ekran do przestrzennej wizualizacji i oceny przebiegu symulacji spawania.

TYSWELD - Innowacyjna technologia dla linii do produkcji litego drutu spawalniczego

Ta innowacyjna technologia funkcjonuje w ramach kompletnej linii produkcyjnej. Umożliwia rozwijanie, czyszczenie i wstępne przeciąganie na sucho, przeciąganie do średnicy końcowej i miedziowanie oraz precyzyjne nawijanie drutu na szpule lub w beczki. Obejmuje więc wszystkie trzy podstawowe etapy produkcji litego drutu spawalniczego występujące także w powszechnie stosowanych, typowych technologiach.

Technika Spawalnicza - Głowica FSW firmy Stirweld

Głowica FSW implementowana jest do obrabiarek CNC lub robotów przemysłowych. W światowym przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i w innych gałęziach przemysłu pracuje już około 30 głowic francuskiej firmy Stirweld. Implementowane są w obrabiarkach CNC i robotach przemysłowych. Dostarczane są z systemem software monitorującym proces w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie umożliwia: wprowadzenie maksymalnego obciążenia obrabiarki w osi Z, nastawę oraz kontrolę siły docisku narzędzia i temperatury procesu. Montaż GŁOWICY SPECJALNEJ na obrabiarce CNC trwa nie dłużej niż 15 minut.

SAZ-WELDING - Fronius iWave

Seria inteligentnych, zaawansowanych urządzeń ustanawiających nowe standardy. Fronius iWave umożliwia obsługę wielu metod spawania, oferuje obszerny wybór innowacyjnych funkcji. Źródło prądu spawania TIG pozwala uzyskiwać perfekcyjne spoiny. Modułowa, elastyczna konstrukcja gwarantuje możliwość wybierania potrzebnych funkcji. Bezprzewodowe połączenia oferują spawaczowi więcej swobody i bezpieczeństwo.

Kemppi - Urządzenia X5 Pulse 400/500 FastMig i Master M 358

Seria innowacyjnych, zaawansowanych półautomatów spawalniczych wraz z nowym oprogramowaniem do monitorowania i zarządzania produkcją. Urządzenia skonstruowano z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Obie maszyny są kompatybilne z nowym modułem do monitorowania i zarządzania jakością w spawalnictwie – Kemppi WeldEye ArcVision. Nowe rozwiązania dają możliwość monitorowania cyklu produkcyjnego i jego ciągłej optymalizacji. Spawacz, ustawiając parametry urządzenia, jeszcze przed zajarzeniem łuku widzi, czy będzie wykonywał swoją pracę zgodnie z instrukcją WPS.

Cloos Polska - Robot spawalniczy QIROX QRC 350E z automatyczną wymianą narzędzia

Sześcioosiowy robot wyposażony w ramię przegubowe z 7 osią mimośrodową zintegrowaną między podstawą robota a centralnym punktem osi, zwiększającą zakres pracy. Ruchy wszystkich 7 osi robota są w stu procentach zsynchronizowane. Integracja narzędzia wymiennego na przegubie umożliwia zastosowanie kilku procesów spawalniczych z wykorzystaniem jednego robota. Sterowanie odbywa się z jednego panelu. Robot może pracować w każdym zakładzie przemysłowym, praktycznie w każdych warunkach.

Multimet - Bezszwowy drut spawalniczy MULTIMET MULTICORE B-35

Zapewnia możliwość zwiększenia wydajności o 50 proc. w porównaniu z alternatywnymi produktami. Gwarantuje utrzymanie najniższego możliwego poziomu wodoru dyfuzyjnego, a więc w najwyższym stopniu chroni materiał przed pęknięciami zimnymi. Jest odporny na reabsorpcję wilgoci z powietrza, co daje mu przewagę nad drutami proszkowymi produkowanymi w technologii „na zakładkę” i przedłuża okres przechowywania.