Oto najwięksi producenci miedzi na świecie. KGHM czuje oddech konkurencji

Na najnowszej liście największych producentów miedzi na świecie znalazł się polski koncern KGHM. Jednak by znaleźć się na podium, musiałby podwoić produkcję.

Przejęcia pozwalają awansować firmom na liście największych producentów miedzi.

W topowej dziesiątce dominują firmy z obu Ameryk i Australii.

Na szczycie listy od lat wciąż ten sam producent.

Mining Intelligence, analityczna firma dostarczająca dane o biznesie górniczym i powiązanych branżach opracowała listę największych na świecie producentów miedzi, opierając się na danych za ubiegły rok. Jak podkreśla, miedź dziś ma kluczowe znacznie, biorąc pod uwagę jej udział w procesie trwającej transformacji energetycznej.

KGHM musi się oglądać za plecy, konkurencja rośnie

Aby znaleźć się na liście największych dziesięciu producentów, trzeba było dostarczyć na rynek minimum 468 tys. ton surowca. Przy czym dane nie obejmują produkcji miedzi poprzez udziały kapitałowe w innych spółkach lub z rudy tylko przerabianej i pochodzącej z zewnątrz.

W tej topowej dziesiątce czterech producentów zanotowało spadek produkcji rok do roku, pięciu wzrost, a kanadyjski First Quantum Minerals nie zanotował żadnej zmiany.

I tak 10. miejsce zajął koncern Anglo American. Jego produkcja wyniosła 468,3 tys. ton. Bezpośrednio wyprzedza go inny gigant górniczy Rio Tinto. Spółka w ubiegłym roku wydobyła 521 tys. ton miedzi.

Już wkrótce obie firmy mogą się jednak przesunąć na liście największych producentów, a tym samym wyprzedzić poprzedzający je i zajmujący ósmą lokatę polski KGHM – z produkcją 537 tys. ton.

W kwietniu chilijskie władze zatwierdziły bowiem wart 3 mld dol. program inwestycyjny w należącej do Anglo American kopalni los Bronces. Oznacza to, że produkcja w tym zakładzie w niedalekiej perspektywie wzrośnie nawet o sześciocyfrową kwotę.

W przypadku Rio Tinto do wyniku produkcyjnego w tym roku zostanie dodane wydobycie z gigantycznej kopalni w Mongolii – Oyu Tolgoi. To pochodna przejęcia wszystkich udziałów w tym zakładzie wraz z nabyciem spółki Turquoise Hill.

Co ciekawe, analitycy Mining Intelligence także nie wykluczają zwiększenia produkcji przez KGHM, zwłaszcza z kopalni Sierra Gorda, tłumacząc to bardzo dobrymi perspektywami co do zasobów naszego zakładu.

Skokowy wzrost produkcji chińskiego górniczego potentata

Na siódmej pozycji znalazł się chiński koncern Zijin z wydobyciem 676,7 tys. ton miedzi — aż o 42 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2021 roku Zijin otworzył największą kopalnię miedzi w Serbii, Cukaru Peki. Oczekuje się, że aktywa, będące częścią projektu Timok, uczynią ten bałkański kraj drugim co do wielkości producentem miedzi w Europie. Zijin rozpoczął również produkcję miedzi w swojej kopalni złota Buritica w Kolumbii i posiada 39,6 proc. udziałów w kopalni miedzi Ivanhoe Kamoa-Kakula w Demokratycznej Republice Konga, która rozpoczęła produkcję w maju 2021 roku.

Ubiegły rok dla tych kopalń oznaczał dochodzenie do docelowej produkcji, stąd też taki skok chińskiej firmy.

Szóste miejsce zajęła kanadyjska firma górnicza firma First Quantum Minerals z siedzibą w Vancouver i produkcją 740,8 tys. ton miedzi. Jednak ten rok będzie dla niej ciężki z powodu sporów z Panamą i ograniczeń w produkcji największej kopalni spółki Cobre Panama.

Bezpośrednio przed Kanadyjczykami znalazł się meksykański Souther Copper, z wydobyciem 895,2 tys. ton, co oznacza spadek o 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Także i ten rok dla spółki może być ciężki po tym, jak protesty społeczności zamknęły kopalnię Cuakone w Peru na prawie dwa miesiące.

Tuż za podium uplasował się koncern Glencore. W jego przypadku produkcja 993,4 tys. ton oznacza jednak mniejsze rok do roku wydobycie aż o 17 proc. Szwajcarski gigant może jednak zamieszać w czołówce, jeśli uda mu się przejąć kanadyjska spółkę Teck Resources.

Milionerzy na medalowych pozycjach w rankingu producentów

Aby znaleźć się w trójce największych producentów miedzi, konieczne było wydobycie znacznie ponad miliona ton rdzawego metalu.

Brązową pozycję zajęła największa firma górnicza na świecie BHP. Gigant z Melbourne w Australii wyprodukował 1,108 mln ton miedzi, co oznacza wzrost rok do roku o 6 proc. BHP zawarł w zeszłym roku umowę poszukiwawczą z Capstone Mining w Arizonie i przejął australijskiego producenta miedzi Oz Minerals za 6,4 miliarda dolarów. Oznacza to, że w przyszłym roku wynik będzie wyższy.

Drugie miejsce na liście producentów zajął amerykański Freeport-McMoRan. Mający siedzibę w Phoenix w Arizonie koncern dostarczył na rynek niemal 1,297 mln ton metalu, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu z 2021 r. Jednak powtórzyć ten wynik nie będzie łatwo. W lutym firma została zmuszona do wstrzymania działalności w swojej najważniejszej kopalni Grasberg w Indonezji. Zakład przez dwa tygodnie pustoszyła ogromna powódź.

W fotelu lidera rankingu największych producentów miedzi od lat nie ma żadnej zmiany. Pierwsze miejsce w tym rankingu ponownie zajęł chilijska państwowa firma górnicza Codelco z siedzibą w Santiago. Wyprodukowała ona ponad 1,552 mln ton miedzi, co jednak oznacza spadek o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Co ciekawe, chilijska komisja ds. miedzi w 2022 r. przewidywała spadek, ale tylko o 3,4 proc. Wpływ na zmniejszenie produkcji miał spadek jakości rudy, ograniczenia związane z ochroną środowiska i protesty górnicze.