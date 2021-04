Pandemia przyhamowała inwestycje branży obróbki metali

Co piąte przedsiębiorstwo z branży obróbki metali w trakcie pandemii zwiększyło automatyzację procesów produkcji. Niemal co czwarte podniosło również nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń. Według Siemens Financial Services ogólna skala inwestycji jest jednak mniejsza niż tuż przed wybuchem COVID-19. Częściej inwestują firmy, które korzystają z finansowania zewnętrznego.

Spadki sprzedaży krajowej i zagranicznej spowodowały zmniejszenie inwestycji branży obróbki metali w maszyny i urządzenia.

Niższe inwestycje, zdaniem Siemens Financial Services, obniżają konkurencyjność branży, co spowoduje spadek ekspansji na nowe rynki.

Przedsiębiorcy niemal po połowie finansują inwestycje w maszyny i urządzenia ze środków własnych i dywersyfikując źródła finansowania.

Zbyt długie odwlekanie inwestycji zmniejsza konkurencyjność

Branża z niższą sprzedażą