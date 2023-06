Państwowa huta wchodzi na "ich" rynek. Prezesi hutniczych firm piszą do Jacka Sasina

Stalprofil mocno zaniepokoiły plany wejścia na rynek rur izolowanych państwowej Huty Łabędy. Zdaniem spółki, nie ma to uzasadnienia ani rynkowego, ani ekonomicznego, a producenci, wśród nich należący do Statprofilu Izostal, zaspokajają już potrzeby zamawiających.

List otwarty w tej sprawie do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina skierowali 22 czerwca prezesi Stalprofilu - Henryk Orczykowski, i Izostalu - Marek Mazurek.

Jak w nim czytamy, moce produkcyjne Izostalu i współpracującej ze Stalprofilem Huty Ferrum nie są w pełni wykorzystane i mogą zaspokoić wszystkie potrzeby rynku na najbliższe lata.

Zwracają uwagę, że głównym akcjonariuszem Ferrum jest państwowy Polski Fundusz Rozwoju. Do państwa należy też Węglokoks. Ich zdaniem zamiast inwestować w obszar izolacji antykorozyjnych państwo powinno pomóc w rozwoju produkcji stali.



Autorzy listu, prezesi Stalprofilu Henryk Orczykowski i Izostalu Marek Mazurek, apelują do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o konsekwentną realizację zapowiadanego przez rząd procesu odbudowy polskiego hutnictwa.

Informacja o planach Węglokoksu z przyjęta z wielkim zdumieniem

- Zaplanowane inwestycje, takie jak budowa nowoczesnej, zeroemisyjnej stalowni oraz planowana budowa walcowni, pozwoliłyby polskiemu przemysłowi na ograniczenie uzależnienia od importowanej stali, dając ponadto możliwość polskim firmom na oferowanie własnych produktów po konkurencyjnych cenach. Jest to także ogromna szansa na tworzenie nowych miejsc pracy. Proces ten realizowany ma być pod protektoratem firmy Węglokoks, która to, według naszej wiedzy, otrzymała już środki budżetowe w wysokości ponad 500 mln zł z przeznaczeniem na bieżącą modernizację linii technologicznych Huty Pokój, Walcowni Blach Grubych i Huty Łabędy - piszą.

Dodają też, że oczekując z nadzieją na materializację planów, z wielkim zdumieniem przyjęli informację o planowanym uruchomieniu w Hucie Łabędy, której 98 proc. akcji znajduje się w posiadaniu Węglokoksu, dwóch linii do izolacji antykorozyjnej rur stalowych. Oznacza to, że środki na zwiększenie możliwości produkcji stalowych wyrobów gotowych są przeznaczone na inwestycję w obszarze powłok antykorozyjnych.



Tymczasem ich zdaniem produkcja rur izolowanych w Polsce zaspokaja potrzeby rynku, na którym działa m.in. należąca do Stalprofilu spółka Izostal (zakład w Łabędach byłby dla niej konkurencją).