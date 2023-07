Peruwiańskie ulice znowu zapłoną. To zatrzęsie rynkiem cennego surowca

Na dziś zapowiedziane zostały kolejne masowe protesty w Peru przeciwko rządowi prezydent Niny Boluarte. Mogą one zagrozić produkcji miedzi, co z kolei prawdopodobnie przełoży się na wzrost cen metalu.

Sytuacja polityczna w Peru jest nadal niestabilna, a rozpoczynające się protesty mogą być długotrwałe, co poskutkuje zamknięciem lub ograniczeniem operacji działających w kraju kopalni miedzi.

Peru jest drugim na świecie producentem metalu, dlatego zaburzenia w jego dostawach przekładają się na ceny.

Do masowych demonstracji mają przyłączyć się górnicze związki zawodowe, które zmierzają do stolicy kraju Limy.

Najwięcej protestujących ma się pojawić w stolicy Peru, Limie, jednak tym razem przyłączą się do nich także rejony, gdzie wydobywana jest miedź. Chodzi o korytarz miedziowy Condoroma, znajdujący się niedaleko Cuzco, które jest także hubem turystycznym.

Tym razem protesty dotkną 3 duże kopalnie miedzi w okolicach stolicy Inków Cuzco

W okolicach, w których planowane są protesty, zlokalizowane 3 duże kopalnie miedzi - kopalnia Las Bambas, należąca do chińskiej firmy MMG oraz Antapaccay należąca do szwajcarskiego Glencore’a i kopalnia Constancia, będącą własnością kanadyjskiej spółki Hudbay - obie położone około 250 na południe od Cuzco. Las Bambas jest trzecią największą kopalnią miedzi w Peru, a samo Peru drugim największym producentem metalu na świecie, zaraz po sąsiednim Chile.

Masowe protesty zapowiedziane są na dziś we wszystkich dużych miastach kraju, z kolei w samym Cuzco mają rozpocząć się 26 lipca. Trudno obecnie przewidzieć rozwój wydarzeń, ponieważ wiele osób z różnych części Peru będzie chciała dostać się do Limy. W demonstracjach mają wziąć udział członkowie różnych związków zawodowych, w tym górnicy, pracownicy budowlani, nauczyciele, a także ludność rdzenna jak Indianie Quechua i Aymara. Oznacza to zamknięcie szkół, zakładów pracy, a także niektórych kopalń, w tym miedzi, co może doprowadzić do mniejszego wydobycia, a co za tym idzie wzrostu cen.

Trudno też przewidzieć, jak długo potrwają demonstracje. Ostatnie trwały od 7 grudnia 2022 roku aż do 24 marca 2023 roku i miały bardzo gwałtowny charakter. W ich wyniku zginęło ponad 60 osób, zgłaszano mnóstwo przypadków, kiedy policja nadużywała siły, doszło do brutalnych starć z siłami porządkowymi, a obecną prezydent kraju Dina Boluarte została okrzyknięta morderczynią. W mediach społecznościowych popularny stał się tag Dina Asesina (Dina morderczyni).

Miesiące protestów przyniosły ogromne szkody finansowe dla kraju, co poskutkowało wzrostem cen życia, w tym żywności. Jednak nadal jest to jedynie jeden z motywów rozpoczynających się dziś manifestacji. Demonstranci żądają ustąpienia prezydent Boluarte, rozwiązania przez nią niepopularnego Kongresu i rozpisania nowych wyborów.

Dopóki w Peru nie będzie wyborów, trudno spodziewać się spokoju

Boluarte została wybrana prezydentem przez Kongres, a nie w wyborach powszechnych jak jej poprzednik lewicowy polityk Pedro Castillo, lider związkowy, który został aresztowany 7 grudnia zeszłego roku. Castillo próbował bezprawnie zlikwidować Kongres jednym dekretem, co jest niezgodne z konstytucją. Sam Castillo aresztowanie nazywa polityczną zemstą, a jednym z postulatów protestujących jest również zwolnienie go z więzienia, jak również innych osób, które zostały aresztowane podczas protestów.

Protestujący odrzucają także prywatyzację państwowych spółek, chcą by państwo chroniło surowce naturalne kraju przed obcymi koncernami oraz wyjazdu żołnierzy amerykańskich, którzy przebywają w Peru od wczesnych lat 2000, a przyjechali szkolić tamtejszą armię.

Tymczasem Dina Boluarte podczas grudniowych protestów obiecała zwołać wybory na kwiecień 2024 roku, jednak Kongres głosował przeciwko jej propozycji aż 5 razy i w czerwcu tego roku prezydent zrezygnowała z tego pomysłu informując, że nie uda się zwołać wyborów wcześniej niż w 2026 roku, co rozwścieczyło społeczeństwo. Obecna prezydent jest bardzo niepopularna i aż 77 proc. społeczeństwa zdecydowanie chce jej odejścia.

Spodziewając się więc gwałtownych protestów, wysłała na ulice 24000 uzbrojonych policjantów. Oznacza to, że w Peru można spodziewać się kolejnych tygodni, a może i miesięcy niestabilności, co wpłynie na ceny wydobywanej tam miedzi.