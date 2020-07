Pierwsze półrocze 2020 r. jednym z najtrudniejszych okresów w historii ArcelorMittal

Pierwsze sześć miesięcy 2020 roku, a w szczególności jego drugi kwartał, były jednym z najtrudniejszych okresów w historii spółki - mówi Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal. Strata netto w drugim kwartale 2020 wyniosła 0,6 mld dolarów, a strata netto w pierwszej połowie roku 2020 była równa 1,7 mld dol.

Kompleksowy zestaw środków ratunkowych

W tym wyjątkowym kontekście operacyjnym spółka zastosowała kompleksową serię działań mających na celu obniżenie wszelkich kosztów, aby chronić rentowność i przepływy pieniężne. Działania te będą kontynuowane, natomiast obecnie spółka opracowuje warianty poprawy kosztów. strukturalnych, m.in podstawę kosztów stałych dla działalności po pandemii Covid-19. Szczegóły zostaną przedstawione w wynikach finansowych za cały rok.ArcelorMittal nadal spodziewa się, że potrzeby gotówkowe przedsiębiorstwa wyniosą około 3,5 mld dolarów w 2020 roku i pozostaje skoncentrowana na utrzymaniu wcześniej określonego celu uwolnienia 1 mld dolarów kapitału obrotowego w roku 2020.Osiągnięcie zadłużenia netto na poziomie 7 mld dolarów nadal pozostaje priorytetem spółki. Spółka oczekuje, że alokacja kapitału przesunie się z delewarowania w kierunku zwrotów dla akcjonariuszy.Spółka nadal realizuje program optymalizacji portfela aktywów o wartości 2 mld dolarów. W związku z tym, że odpowiedni i wiarygodni nabywcy wyrazili zainteresowanie pewnymi aktywami, spółka pozostaje przekonana, że program zostanie zakończony w połowie roku 2021.ArcelorMittal pracuje nad technologiami Smart Carbon i DRI, które mają na celu obniżyć emisje dwutlenku węgla w Europie o 30 proc. do roku 2030, a następnie osiągnąć wartość zerową do roku 2050.- Jako grupa zareagowaliśmy szybko zapewniając bezpieczeństwo naszym pracownikom i zabezpieczając nasze aktywa, rentowność i przepływy pieniężne, aby pozwolić Spółce przetrwać ten niezwykle wymagający czas utrzymując w jak najsilniejszej formie. Zastosowaliśmy kompleksowy zestaw środków, w tym ograniczenie produkcji, wydatków kapitałowych i kosztów stałych, a także podwyższenie kapitału celem dalszego wzmocnienia bilansu, co doprowadziło nasze zadłużenie netto do poziomu, przy którym będziemy traktować priorytetowo zwroty dla akcjonariuszy - zapewnia Lakshmi N. Mittal.Zwraca uwagę, że pojawiają się sygnały wzrostu aktywności, szczególnie w rejonach, na których zniesiono już zakazy i ograniczenia.- Jednak rozwaga nakazuje nam pozostać ostrożnymi co do dalszych perspektyw. W tym kontekście analizujemy wprowadzenie pewnych zmian strukturalnych, które mogą okazać się konieczne dla zapewnienia pomyślnego rozwoju Spółki w sytuacji ożywienia popytu w nadchodzących latach - dodaje Lakshmi N. Mittal.Ostatnie miesiące pokazały również, że światowe rządy zjednoczą wysiłki w stymulowaniu odnowy gospodarczej z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.- ArcelorMittal opublikował niedawno swój harmonogram działania, aby zmniejszyć emisję w Europie o 30 proc. do roku 2030. Jesteśmy dodatkowo zmotywowani po ogłoszeniu w ubiegłym tygodniu przez Radę Europy decyzji o wprowadzeniu węglowej opłaty wyrównawczej. Z technologicznego punktu widzenia wiemy, że istnieje możliwość produkcji stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, jednak sukces jest współzależny od polityki, której ważnym elementem jest mechanizm węglowej opłaty wyrównawczej, podobnie jak dostęp do funduszy unijnych - wskazuje Lakshmi N. Mittal.