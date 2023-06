Pierwsze takie aluminium w historii

Czołowy producent aluminium na świecie, norweski Norsk Hydro, wykonał pierwszą na świecie partię aluminium z użyciem zielonego wodoru. To krok w kierunku dekarbonizacji produkcji metalu - wyjaśnia norweska spółka.

Norwegowie chcą dekarbonizować produkcję aluminium.

Pierwsze testy produkcyjne już trwają - w Hiszpanii.

Norsk Hydro jest także mocno obecny na naszym rynku.

Norweski producent zastąpił gaz ziemny zielonym wodorem podczas testu w swoim zakładzie w Irurtzun w hiszpańskiej Nawarze.

Pierwsze w historii aluminium wyprodukowane przy użyciu "zielonego wodoru"

Hydro Havrand, należąca do Hydro firma produkująca odnawialny wodór, przeprowadziła próbę we współpracy z Fives North American Combustion, firmą inżynieryjną specjalizującą się w technologii palników wodorowych.

Od ponad wieku Hydro szuka nowych zastosowań dla ogromnej ilości energii z elektrowni wodnych, którą Norwegia produkuje każdego roku. Firma najpierw wdrożyła produkcję nawozów sztucznych z pomocą pionierskiego procesu elektrochemicznego, a teraz skupiła się na aluminium, które jest jednym z najbardziej energochłonnych surowców przemysłowych na świecie.

- "Zielony wodór" może usunąć trudne do ograniczenia emisje z paliw kopalnych - w procesach, w których energia elektryczna nie jest alternatywą - zarówno w przemyśle aluminiowym, jak i w innych gałęziach przemysłu ciężkiego - mówi Per Christian Eriksen, szef Hydro Havrand. - Ten test jest częścią opracowywania komercyjnych rozwiązań w zakresie zmiany paliwa i ma na celu wykazanie, że wodór może być stosowany w produkcji aluminium.

Hydro opublikuje raport końcowy z testu jesienią. Aluminium wyprodukowane w tym procesie zostanie wykorzystane do wykonania pierwszych na świecie profili wytłaczanych z wykorzystaniem wodoru.

Nie podano kosztów produkcji aluminium tą metodą.

Norsk Hydro mocno angażuje się biznesowo także w Polsce

Norweska firma pozostaje mocno zaangażowana również na naszym rynku. Spółka wywodząca się z grupy Norsk Hydro - Hydro Aluminium - jest obecnie w trakcie wezwania do sprzedaży akcji naszej firmy - Alumetal. Grupa ta jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie; ma trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech.

W czwartek norweski koncern podał, że główny warunek trwającego wezwania na 100 proc. akcji Alumetalu spełniono, ponieważ obecni akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50 proc. akcji.

Norsk Hydro podało, że we wspomnianym wezwaniu do godziny 16:30 15 czerwca 2023 r. około 68 proc. akcji zostało już objętych zapisami.

Norweski koncern ma ponad stuletnią historię. Rozpoczął działanie jako firma energetyczna, zajmująca się głównie produkcją energii w elektrowniach wodnych. Obecnie zatrudniająca ponad 31 tys. osób; firma to także znaczący producent związków chemicznych dla rolnictwa i czołowy dostawca aluminium.