Pierwszy kwartał dla Grupy Ferrum był udany, choć netto strata

Grupa Ferrum wypracowała w I kwartale 2020 roku ok. 141,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli więcej o 32 proc. w stosunku do I kwartału 2019 r., i ok. 1,8 mln zł zysku operacyjnego – wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez spółkę.