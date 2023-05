Pierwszy kwartał ostudził dobre nastroje Ferrum z poprzedniego roku

- Rok 2022 zamknęliśmy istotnym wzrostem przychodów i zysku netto. Pierwszy kwartał 2023 r. studzi jednak te nastroje – mówi Krzysztof Kasprzycki, prezes Ferrum. W I kwartale grupa prognozuje przychody na poziomie ok. 166,5 mln zł i i zysk netto w wysokości ok. 2.3 mln zł.

Ferrum: winne zawirowania cen i dostępności materiałów do produkcji rur

- Pomimo początkowych obaw na rynku stali, związanych z niestabilną sytuacją wywołaną wojną w Ukrainie, rok 2022 udało się nam zamknąć istotnym wzrostem przychodów oraz zyskiem netto wyższym, niż w roku poprzednim. Pierwszy kwartał 2023 r. studzi jednak te nastroje - podkreśla Krzysztof Kasprzycki.

- Zauważalne są zawirowania cen i dostępności podstawowych materiałów do produkcji rur, przekładające się na niestabilność cen wyrobów gotowych. Sytuacja ta ma niekorzystny wpływ na plany inwestycyjne we wszystkich segmentach rynkowych, w których projekty podlegają ustawie o zamówieniach publicznych, z uwagi na budżetowanie inwestycji oraz możliwość planowania sprzedaży przez producentów i sprzedawców rur - dodaje prezes Ferrum

Według wstępnych danych w I kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły ok 166,569 tys. zł, co stanowiło spadek o ok. 49 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Ferrum wyniósł za I kwartał 2023 r. ok. 6,4 mln zł i był niższy o ok. 6,3 mln zł od zysku operacyjnego za I kwartał 2022 r.

Na poziomie wyniku netto Grupa Ferrum za I kwartał 2023 r. osiągnęła zysk w kwocie ok. 2.3mln zł, wobec 5.5 mln zł zysku netto za I kwartał 2022 r.

Ferrum: sytuacja na rynku stali dynamiczna i trudna do przewidzenia

- Niższe przychody wynikały przede wszystkim z dostosowania struktury sprzedaży do poziomów zapotrzebowania kluczowych odbiorców, w tym m.in. OGP Gaz-System - mówi prezes Kasprzycki. - Sytuacja na rynku stali nadal jest zdecydowanie dynamiczna i trudna do przewidzenia. Utrzymujące się wysokie ceny surowców oraz energii powodują, że koszty ponoszone przy produkcji osiągają coraz wyższe poziomy - dodaje.

- Podkreślić należy, że mamy jednak również istotne osiągnięcia. W I kwartale i z początkiem II kwartału 2023 r., otrzymaliśmy informacje od naszego strategicznego partnera OGP Gaz-System o wyborze naszych kolejnych cząstkowych ofert za najlepsze. W maju natomiast, co ważne, nawiązaliśmy współpracę z renomowaną firmą dystrybucyjną z Europy Zachodniej na dostawę rur stalowych spawanych według uzgodnionej specyfikacji technicznej o wartości ok. 7,5 mln euro - wylicza Krzysztof Kasprzycki.

Ferrum jest krajowym liderem w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizuje się w produkcji rur stalowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od czerwca 1997 roku. Największymi udziałowcami są PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN (49,7 proc. udziału w kapitale) oraz MW Aset Management (21,1 proc. udziałów).