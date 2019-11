Pikieta hutników w Krakowie przeciwko planom ArcelorMittal Poland

Związkowcy protestowali przed bramą główną huty ArcelorMittal Poland w Krakowie, sprzeciwiając się planom spółki tymczasowego wstrzymania pracy części surowcowej krakowskiej huty, czyli wielkiego pieca i stalowni od 23 listopada.

"Ponowne uruchomienie pieca jest możliwe, ale nie będzie kim tego zrobić"

Obiecujące stanowisko prezesa Verbeecka

Eugeniusz Hlek, przewodniczący NSZZ Solidarność'80 w krakowskiej hucie przypomniał, decyzje zarządu AMP będą skutkowały odejściem z pracy najlepszych fachowców, którzy zatrudnienie znajdą w innych firmach.- Część tych fachowców już nigdy do huty nie wróci, bo nie będą czekać, że kiedyś może huta zostanie przywrócona do pracy. Technicznie ponowne uruchomienie wielkiego pieca jest możliwe, ale nie będzie kim tego zrobić i to jest największe zagrożenie - przestrzegał."Staliśmy już kilka razy na krawędzi, ale nie dopuściliśmy, żeby tą hutę zamknąć. Mam nadzieję, że te nasze protesty będą na tyle słyszalne, że udowodnią wszystkim, że ta huta ma prawo w Krakowie istnieć" - podkreślił szef Solidarności'80.Przedstawiciele AMP, argumentując decyzję o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej krakowskiej huty wskazywali na wyzwania, z jakimi mierzy się europejskie hutnictwo. Są to wysokie ceny surowców, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost importu z krajów trzecich. Ponadto - przypomniano - wszystkie te czynniki występują przy globalnej nadwyżce zdolności produkcyjnych w hutnictwie, która obecnie wynosi ponad 400 mln ton.Prezes Geert Verbeeck podtrzymał deklarację, że spółka chce ponownie uruchomić krakowską instalację, "jak tylko powróci koniunktura i będzie opłacalna produkcja w hucie w Krakowie".- Ponowne uruchomienie zależy od sytuacji rynkowej, ale prognozy krótkoterminowe nie napawają optymizmem - nie jesteśmy w stanie podać daty, będziemy uważnie przyglądać się temu, co się dzieje na rynku" - powiedział prezes w zeszłym tygodniu, a dopytywany dookreślił, że na pewno mówimy o przynajmniej kilku miesiącach.Według Verbeecka ułatwieniem dla ponownego uruchomienia instalacji wielkiego pieca będzie fakt, że w 2016 roku przeszedł on generalny remont.ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.