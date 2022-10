Pikieta pracowników Huty Pokój

Około 200 związkowców demonstrowało w środę przed bramą Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, domagając się m.in. realizacji obiecanych inwestycji w hutniczych spółkach Grupy Węglokoksu.

W sierpniu br. zapowiedziano dokapitalizowanie hutniczych podmiotów Węglokoksu o łącznej wartości 560 mln zł.

Jedną z przyczyn środowej akcji protestacyjnej była też pogarszająca się sytuacja spółki Huta Pokój Konstrukcje.

Według zapowiedzi z sierpnia tego roku, nowa stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie ma powstać w Rudzie Śląskiej do 2027 r. kosztem ok. 5 mld zł.

Do Grupy Kapitałowej Węglokoks należą hutnicze spółki: Huta Łabędy w Gliwicach, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje w Rudzie Śląskiej. W sierpniu br. zapowiedziano dokapitalizowanie hutniczych podmiotów Węglokoksu o łącznej wartości 560 mln zł. We wtorek Węglokoks potwierdził, że dokapitalizowanie powinno być zrealizowane do końca października tego roku. Związkowcy czekają jednak na konkretne działania.

"Cały czas słyszymy ze strony Węglokoksu obietnice, z których nic nie wynika. Chcemy prawdziwego dialogu i podpisania prawdziwego porozumienia" - mówił podczas środowej demonstracji szef Solidarności w Hucie Pokój Joachim Kuchta.

Jedną z przyczyn środowej akcji protestacyjnej była też pogarszająca się - według związkowców - sytuacja spółki Huta Pokój Konstrukcje. Winą za problemy tego zakładu związkowcy obarczają właściciela, czyli Węglokoks. Ich zdaniem zyski z kontraktów realizowanych przez Hutę Pokój Konstrukcje zamiast zostać w spółce, trafiają do Węglokoksu.

Prezes Huty Pokój Konstrukcje Grzegorz Nowak podkreśla natomiast, że po kilku ciężkich latach spółka wygenerowała w tym roku prawie pół miliona zysku.

"Pozyskujemy wiele nowych kontraktów, a dzięki Węglokoksowi mamy zapewnioną możliwość ich realizacji. Omawiamy również proces dokapitalizowania; spółka otrzyma na własność majątek produkcyjny, co w perspektywie czasu pozwoli na usamodzielnienie się spółki" - wyjaśnił prezes Nowak.

Związkowcy ze spółek Huty Pokój domagają się pilnych rozmów z zarządem Grupy Kapitałowej Węglokoks i zapowiadają zaostrzenie protestu, jeśli do spotkania nie dojdzie.

Węglokoks zapewnia, że wszystkie ogłoszone wcześniej projekty inwestycyjne - w tym projekt budowy na terenach Huty Pokój nowej stalowni - są w pełni aktualne.

"W ostatnich miesiącach ruszyły prace projektowe związane z planami budowy stalowni i walcowni w Rudzie Śląskiej - największego projektu inwestycyjnego w historii Grupy Kapitałowej Węglokoks. Inwestycja ta pozwoli Węglokoksowi oraz należącym do Grupy spółkom hutniczym na poprawę konkurencyjności rynkowej w kolejnych dziesięcioleciach. To również szansa na dynamiczny rozwój całego regionu" - podała firma.

Według zapowiedzi z sierpnia tego roku, nowa stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie ma powstać w Rudzie Śląskiej do 2027 r. kosztem ok. 5 mld zł. Węglokoks szacuje, że przychody przyszłej stalowni ze sprzedaży mogą sięgnąć 4,5 mld zł rocznie, ze średnią marżą w wysokości 8 proc. Połowa produkcji ma być przeznaczona na potrzeby wewnętrze hut z Grupy Węglokoksu, a pozostała część trafi na rynek. Wraz ze stalownią powstać ma również walcownia.

Z danych Węglokoksu wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy tego roku hutnicze spółki Grupy osiągnęły dobre wyniki finansowe. Huta Łabędy zarobiła w tym okresie 83 mln zł, Huta Pokój Profile ponad 26 mln zł, Walcownia Blach Batory 7 mln zł, a Huta Pokój Konstrukcje miała 0,5 mln zł zysku.

Spodziewane jeszcze w październiku dokapitalizowanie hutniczych spółek Węglokoksu ma rozpocząć w hutach - jak podaje spółka - "potężne rozwojowe procesy inwestycyjne, które znacząco wpłyną na ugruntowanie pozycji rynkowej tych przedsiębiorstw, ale również stabilizację miejsc pracy". Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji za pół miliarda zł.

