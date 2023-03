Początek roku 2023 r. przyniósł Grupie Kęty gorsze wyniki niż rok wcześniej

Pierwszy kwartał 2023 r. był niezbyt udany dla Grupy Kęty. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. wyraźnie spadły przychody i zysk z działalności operacyjnej. Ale zarząd jest zadowolony.

Zysk netto z działalności operacyjnej spadł o 35 proc.: z 229 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r. do 149 mln zł w pierwszym kwartale 2023 r.

W ocenie zarządu spółki początek roku 2023 r. przyniósł niewielką poprawę nastrojów na rynku w porównaniu do sytuacji z czwartego kwartału roku 2022.

Zarząd spółki wskazuje, że na rynku utrzymuje się presja cenowa wynikająca z jednej strony z niższego niż w zeszłym roku popytu, niższych cen niektórych surowców oraz aktywności firm z poza Europy.

Ze wstępnych, szacunkowych wyliczeń wynika, że w pierwszym kwartale 2023 r. grupa Kęty miała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,35 mld zł - to o 10 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2022 r. kiedy przychody sięgnęły 1,5 mld zł.

Zysk EBITDA był na poziomie 193 mln zł, co jest o 28 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2022, kiedy EBITDA wyniosło 268 mln zł.

Wysoka presja cenowa oraz aktywność firm z poza Europy

Szacowane koszty finansowe netto, głównie ze względu na wyższe oprocentowanie kredytów wyniosą w pierwszym kwartale 2023 roku ok. 17 mln zł (wzrost o ok. 12 mln zł r/r).

Obciążenia podatkowe zostaną w pierwszym kwartale 2023 roku zmniejszone o ok. 20 mln zł z tytułu utworzenia aktywa na podatek odroczony z tyt. inwestycji objętych ulgami inwestycyjnymi. W rezultacie szacowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniesie w pierwszym kwartale 2023 roku ok. 125 mln zł (oznacza to zmniejszenie o 29 proc. r/r).

Szacowany dług netto na koniec pierwszego kwartału 2023 roku wyniesie ok. 940 mln zł.

Pomimo pogorszenia wyników w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. w ocenie zarządu spółki początek roku 2023 przyniósł niewielką poprawę nastrojów na rynku w porównaniu do sytuacji z czwartego kwartału roku 2022.

Poziom zamówień jest zbliżony do założeń przyjętych przy opracowywaniu prognoz na rok 2023.

- Utrzymuje się przewidywana presja cenowa wynikająca z jednej strony z niższego niż w zeszłym roku popytu, niższych cen niektórych surowców oraz aktywności firm z poza Europy. W tym kontekście, szacowane przez spółkę wyniki pierwszego kwartału 2023 roku można uznać za potwierdzające możliwość realizacji prognozy rocznej, jednocześnie ze względu na utrzymującą się niepewność na rynku nie stanowią przesłanki do jej aktualizacji - podaje Grupa Kęty.

Poziom marż wraca do wskaźników z przeszłości

Szacowane aktualnie wyniki pierwszego kwartału 2023 roku, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, są niższe od osiąganych w rekordowym z tej perspektywy roku 2022. W szczególności zmiany odzwierciedlają różny rozkład wyników w trakcie omawianych lat: wyjątkowo dobre pierwsze półrocze 2022 roku (w tym w efekcie zawirowań rynkowych towarzyszących wojnie w Ukrainie) oraz spowolnienie w drugim półroczu (obserwowane spowolnienie gospodarcze) prognozowane także w pierwszym półroczu 2023 roku oraz zakładane ożywienie gospodarcze w drugim półroczu 2023 roku.

Dodatkowo, wyniki w pierwszym kwartale 2022 roku zostały obciążone odpisami w kwocie ok. 48 mln zł na aktywa grupy zlokalizowane w Ukrainie.

Zgodnie z przewidywaniami generowane w pierwszym kwartale 2023 roku marże wracają do poziomów osiąganych w latach, w których brak było istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym takich jak pandemia COVID, zerwane łańcuchy dostaw, ograniczenia w dostępności surowców.

Grupa Kęty podkreśla, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za 1 kwartał 2023 r., który ma zostać zaprezentowany 19 kwietnia 2023 r.

Grupa kapitałowa Kęty składa się z 24 spółek działających w różnych segmentach rynku aluminium.