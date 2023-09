Notowana na warszawskiej giełdzie Grupa Kęty szacuje, że w trzecim kwartale 2023 roku osiągnęła nieco słabsze wyniki niż przed rokiem. Komunikat spółki spotkał się z reakcją inwestorów.

Grupa Kęty szacuje, że zysk netto jednostki dominującej w trzecim kwartale 2023 roku wyniesie 161 mln zł, co oznacza spadek o 6 proc. rok do roku, a zysk EBITDA spadnie o 3 proc. do 245 mln zł. Przychody w omawianym okresie mają wynieść 1,33 mld zł, o 12 proc. mniej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny ukształtuje się na poziomie 201 mln zł, mniej o 5 proc. rok do roku.

Grupa podała, że szacowane koszty finansowe netto będą niższe niż w poprzednich kwartałach, głównie ze względu na dodatnią wycenę różnic kursowych i wyniosą w trzecim kwartale 2023 roku ok. 9 mln zł (spadek o ok. 5 mln zł rok do roku).

- Obciążenia podatkowe zostaną w 3 kwartale 2023 roku zmniejszone o ok. 6 mln zł z tytułu utworzenia aktywa na podatek odroczony z tytułu inwestycji objętych ulgami inwestycyjnymi - podała firma w raporcie.

W reakcji na podane szacunki wzrosty na kursie spółki widoczne od rana przybrały na sile. Około godz. 14.00 akcje drożeją o około 3 proc., do poziomu 665 zł za sztukę. Od początku roku zyskały już prawie 60 procent.

Skonsolidowany raport za trzeci kwartał Grupy Kęty opublikuje 18 października 2023 roku.

Od 1996 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej wartość rynkowa to ponad 6,4 mld zł. Największymi akcjonariuszami są Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska z 17,4 proc. głosów oraz Nationale-Nederlanden z 15,97 proc. głosów.