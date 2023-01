Podatki mogą zamknąć jedną z największych kopalń miedzi na świecie

Panama jest kolejnym krajem, który chce podwyższyć podatki od wydobycia. Działania rządu mogą spowodować zamknięcie jednej z największych kopalń miedzi na świecie, co doprowadzić może do poważnego kryzysu.

Prezydent Panamy Laurentino Cortizo poinformował, że rząd przedstawił kanadyjskiej firmie górniczej First Quantum Minerals ostateczną umowę regulującą działalność jej panamskiej kopalni.

Problem w tym, że nakłada ona na spółkę gigantyczne podatki.

Ze względów politycznych rząd może nie być chętny do zmniejszenia oczekiwań.

Kopalnia Cobre Panama to bardzo duża odkrywka położona 120 km na północ od stolicy Panamy. Z zasobami rudy szacowanymi na 3,1 mld ton to największa kopalnia miedzi uruchomiona od ponad dekady. Roczna produkcja zakładu to około 300 tys. ton miedzi, czyli niespełna połowa produkcji całego naszego KGHM.

Uruchomiona w 2019 roku kopalnia Cobre Panama wraz z towarzyszącymi inwestycjami kosztowała około 6,2 mld dol.

Zgodnie z planem Kanadyjczyków zakład miał dawać solidne zyski przez minimum 43 lata. Czy jednak tak będzie, nie wiadomo.

First Quantum Minerals ma bardziej dzielić się zyskiem z rządem

Panama nie należy do bogatych krajów. Główne dochody budżet czerpie z eksploatacji kanału, łączącego wody Oceanu Atlantyckiego z wodami Oceanu Spokojnego. Dlatego rząd szuka innych, stabilnych dochodów dla kasy państwa.

Choć już teraz kopalnia Quantum Minerals jest jednym z największych płatników podatków w Panamie, rząd uznał, że płacone daniny są zbyt niskie.

Zgodnie z planami panamskich władz kopalnia miałaby rocznie płacić podatki w wysokości minimum 375 mln dolarów. Ich wysokość uzależniona będzie od cen miedzi, złota, srebra i molibdenu (wszystkie te metale są tam produkowane). Jeśli te poszybują w górę, wzrosną również podatki.

Jeszcze w grudniu zmiany zostały przedstawione górniczej spółce. Ta jednak stwierdziła, że taka skala obciążeń podatkowych oznaczałby dla firmy ogromne wyzwanie. Część ekspertów uważa, że w praktyce kopalnia, choć w skali roku nadal mogłaby przy takim opodatkowaniu zarabiać, to realnie ze względu na poniesione nakłady inwestycyjne i wartość pieniądza, inwestorzy do kopalni musieliby dołożyć.

Nic więc dziwnego, że spółka zagroziła pozwem do sądu. W odpowiedzi na to rząd Panamy nakazał spółce przygotowanie do wstrzymania produkcji.

Zamknięcie kopalni oznaczałoby katastrofę dla wszystkich

Na razie trwają negocjacje, ale ich uczestnicy podkreślają, że atmosfera jest bardzo nerwowa. Wciąż bowiem istnieje realna groźba wstrzymania pracy przez zakład, co miałoby opłakane dla wszystkich stron skutki.

W sytuacji, gdy to bardzo ważne dla First Quantum Minerals aktywo przestałoby zarabiać, w czarnym scenariuszu spółka zależna mogłaby nawet upaść, nie mogąc spłacać rat kredytów.

Poważne straty poniosłaby Panama. Kopalnia przestałaby płacić jakiekolwiek podatki, prace straciłoby około7,5 tys. zatrudnionych. Jeszcze gorsze straty Panama poniosłaby na swoim wizerunku. Kraj ten chciałby zwiększyć liczbę zagranicznych inwestycji. Jednak po takim kroku mogłoby się okazać, że zainteresowanie lokowaniem biznesów w Panamie spadłoby.

Co dalej?

Wydaje, że porozumienie jest w interesie obu stron. Crispiano Adames, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Panamy, powiedział, że zaproponował nowy kodeks wydobywczy, aby uniknąć stawiania potrzeb Panamy ponad potrzebami międzynarodowych firm.

Jednak jego wdrożenie może być politycznie bardzo trudne. W Panamie jest bowiem bardzo dużo głosów – w tym także populistycznych polityków – że zagraniczne firmy pasożytują na bogactwach kraju. Ustąpienie przed First Quantum Minerals lub nawet tylko złagodzenie oczekiwań, może wywołać polityczną rewoltę.