Połączenie Rusalu i Norylskiego Niklu to skrzyżowanie kurczaka i kaczki

W branży metalowej możliwość połączenia największego niechińskiego producenta aluminium - Rusalu - i największego na świecie producenta palladu i czołowego niklu - Norylskiego Niklu wywołała burzę komentarzy. Czy ma ono sens?

Nowy koncern miałby zdywersyfikowana ofertę i to właściwie jedyna zaleta.

Głównym powodem fuzji mogą być sankcje nałożone na właścicieli firm.

Szanse na porozumienie oceniane są jako niskie.

Pomysł stworzenia „rosyjskiego BHP" (BHP to największy koncern górniczy na świecie w branży metalowej) już kilkakrotnie pojawiał się w mediach i był szeroko dyskutowany. Teraz historia powraca, bo szef Norylskiego Niklu i właściciel firmy Władimir Potanin, poinformował we wtorek że jest gotowy na rozmowy w sprawie fuzji. A dotychczas twardo się temu przeciwstawiał.

To, że Potanin zmienił zdanie, jest sporym zaskoczeniem, jeszcze większym jest to, że miałby rozważać możliwość połączenia firm, mając zarazem świadomość, ze nie przyniesie ono synergii biznesowych...

Warto przy tym cofnąć się o ponad dekadę. W latach 2008-2011 toczyły się w Rosji rozmowy na temat powołania nowego giganta górniczego. Z jednej strony uczestniczył w nich Potanin, z drugiej Oleg Dieripaska, założyciel Rusalu. Przy stole zasiadł jeszcze Aliszer Usmanow (uważany za jednego z najbogatszych Rosjan) związany z biznesem stalowym.

Jednak do fuzji nie doszło. Znamienne były słowa, jakie miał powiedzieć Dieripaska w sprawie rezultatów ewentualnego połączenia.

- Nie widzę w nim synergii. Oczywiście można połączyć kaczkę i kurczaka. A czego można się po tym spodziewać, będzie pływać czy latać - skomentował perspektywy utworzenie rosyjskiego holdingu górniczo-hutniczego.

Dekadę później synergii nie ma, ale Potanin nagle zmienił zdanie. Dlaczego?

Wydaje się, że wszystko jest następstwem napaści Rosji na Ukrainę. W konsekwencji wojny na Rosję, ale także na licznych jej obywateli zostały nałożone sankcje. Wśród nich znaleźli się główni właściciele obu spółek. I tak objęci sankcjami ze strony USA są Dieripaska i Wiktor Vekselberg (także powiązany z Rusalem), a Wielkiej Brytanii Potanin.

W praktyce dość znacząco utrudnia to zarządzanie obiema firmami, które narażone są na kolejne retorsje. Według rosyjskich mediów w przypadku połączenia obu firm nastąpiłoby rozwodnienie udziałów, mogłoby to ułatwić zarządzanie firmami, a personalne sankcje na właścicieli nie odbijałyby się w aż tak dużym stopniu na obu spółkach.

W grę wchodzi jeszcze jedna kwestia.

- Połączona firma kontrolowałaby znaczną cześć rynku aluminium, niklu i palladu. Ewentualne nałożenie sankcji na taką firmę jest obarczone ryzykiem załamania się rynków kilku metali jednocześnie - komentuje sytuację Dmitrij Smolin, analityk z Sinary.

Sama firma byłaby także bardziej zrównoważona. Aluminium stanowiłoby 47 proc. łącznych przychodów spółki, nikiel wraz z kobaltem i pallad po 16 proc., miedź 11 proc. - wyliczyli analitycy Renaissance Capital.

Czy do fuzji więc dojdzie? Obecnie analitycy twierdzą, że szansa na to, to około 20-30 proc. - Problemem może być bardzo duże ego głównych akcjonariuszy - komentuje sytuacje jeden z rosyjskich analityków.