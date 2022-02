Polityka ciąży na stali. Chiny mogą wywrócić stolik w każdej chwili

Największy wpływ na zahamowanie chińskiego eksportu miały decyzje polityczne związane z olimpiadą i zatrzymanie przeważającej części produkcji stali na użytek Chin. Istnieje ryzyko, że kolejna polityczna decyzja władz chińskich może w jednej chwili wywrócić do góry nogami obecne relacje panujące na tym rynku – uważa Henryk Orczykowski, prezes Stalprofilu. Z drugiej strony decyzjami politycznymi są także ograniczenia wynikające z polityki klimatycznej czy forma ochrony własnego rynku przez kraje Unii Europejskiej.

- Według dostępnych danych Euroferu najwięksi eksporterzy stali do Unii Europejskiej to Turcja, Rosja, Korea Południowa, Indie i Ukraina. Tych pięć krajów decydowało o prawie 60 proc. unijnego importu stali. W 2021 roku najbardziej wzrósł import z Indii i z Ukrainy, a w dużo mniejszym stopniu z Rosji i Turcji. Spada natomiast import z Korei Południowej.W Polsce trzy czwarte zużywanej stali pochodzi z importu. Na razie kontyngenty importowe nakładane przez UE na dostawy zza naszej wschodniej granicy nie są przekraczane, ale - jako że to główne źródło dostaw do Polski - wzrost importu z Rosji, Ukrainy i Białorusi może napawać niepokojem.Ceny w imporcie są pochodną światowych trendów, producenci z krajów byłego ZSRR i Turcji mają jednak przewagę kosztową i mogą zaproponować korzystniejsze ceny, szczególnie w sytuacji, gdy nie ponoszą kosztów unijnej polityki klimatycznej.- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma odwrotu od podążania w kierunku proekologicznej gospodarki i będącej jej składową – „zielonej” stali. W hutnictwie, a zwłaszcza w polskim hutnictwie, jest to jednak melodia przyszłości.Obecnie problem z dostępem do „zielonej” stali tkwi przede wszystkim w dostępności zielonej energii, która przy zmianie technologii wytwarzania stali musi być dostarczana w kilkakrotnie większej ilości niż dotychczas.Ślad węglowy finalnego produktu zależy także od śladu użytych w procesie produkcji komponentów i w tej mierze też pewnie dużo trzeba popracować, aby ten zielony kolor uzyskać.Na razie nie mówimy zatem o cenie „zielonej” stali, która pewnie istotnie wzrośnie, ale o jej powszechnej dostępności.- Import z Chin w latach 2020 i 2021 z pewnością ucierpiał wskutek czynników wymienionych w pytaniu, ale największy wpływ na zahamowanie ekspansji eksportu z tego kierunku miały jednak decyzje polityczne władz w Pekinie o zatrzymaniu przeważającej części produkcji stali na użytek rynku krajowego.Trudno ocenić, czy w sposób trwały może to wpłynąć na skrócenie łańcuchów dostaw, bo istnieje ryzyko, że kolejna polityczna decyzja władz chińskich podjęta na przykład po zakończeniu Igrzysk może w jednej chwili wywrócić do góry nogami obecne relacje panujące na tym rynku.Czytaj także: Izostal zyskuje w pandemii Abstrahując jednak od sytuacji w Chinach, to po doświadczeniach pandemii i protekcjonizmu ekonomicznego firmy obecnie w coraz większym stopniu zwracają uwagę na ryzyko zakłóceń w dostawach i są bardziej ostrożne w konstruowaniu swoich łańcuchów dostaw.- Zagrożeniem dla optymistycznych prognoz dla rynku stali są rosnąca inflacja i ewentualna konieczność pewnego schłodzenia gospodarki. Stal należy do dóbr inwestycyjnych, a wydatki na inwestycje i - w konsekwencji - konsumpcja stali są szczególnie wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej.Zagrożeniem dla krajowych planów inwestycyjnych może być także perspektywa wstrzymania przez UE przewidywanych wcześniej wypłat z funduszy unijnych - w związku z eskalacją konfliktu z władzami polskimi wokół praworządności.