Polscy naukowcy pracują nad najnowocześniejszymi projektami. W sieci jest im łatwiej

Ważnymi dla nas kierunkami w roku 2023 będą „Inteligentna mobilność” oraz „Niskoemisyjna gospodarka” – zapowiada Adam Pietras, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa.

Odbudowę relacji i kontaktów w Sieci Łukasiewicz po pandemii zakłóciły skutki wojny w Europie. Współpraca z branżą konstrukcji stalowych to w obecnych warunkach, jak zaznacza szef Instytutu Spawalnictwa, niełatwe zadanie.

Powłoki o zwiększonej odporności na pękanie, rozwiązania dla elektromobilności, technologie napawania plazmowego, laserowego i wiązką elektronów - to niektóre z najnowszych projektów Instytutu.

- Poszerzanie współpracy międzynarodowej i włączenie się w tematykę badawczą zgodną z trendami obserwowanymi w Europie jest wyzwaniem i zarazem perspektywą dla Instytutu - twierdzi Pietras.

Jak ocenia pan dotychczasowe skutki powstania Sieci Łukasiewicz? W jaki sposób działanie w nowej strukturze wpłynęło na pracę i możliwości rozwojowe Instytutu?

- Jednym z instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, powołanej do istnienia 1 kwietnia 2019 r., jest gliwicki Instytut Spawalnictwa. Głównym celem działalności instytutów Sieci jest prowadzenie badań badawczo-rozwojowych i transfer wyników badań do przemysłu.

Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, podobnie jak inne instytuty tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz, ma bogate doświadczenie w tym zakresie. Połączenie instytutów w jedną sieć badawczą miało, w zamierzeniu, przynieść efekt synergii i pomóc w organizacji dużych, interdyscyplinarnych projektów badawczych.

W pierwszym roku nastąpiło wiele działań organizacyjnych, które zmierzały do ustandaryzowania procedur wewnątrz sieci, poznania się i zacieśnienia współpracy między poszczególnymi instytutami oraz przygotowania wspólnych ofert.

Kolejne perturbacje – pandemia i wojna Europie – nie ułatwiają współpracy z przemysłem

Niestety, następne lata działalności Sieci przypadły na okres różnego rodzaju trudności i ograniczeń związanych z pandemią. Gdy mozolnie zaczęliśmy odbudowywać wzajemne kontakty i z pełnym zaangażowaniem podejmować bezpośrednią współpracę z instytutami sieci i z przemysłem, pojawiło się nowe zagrożenie – tym razem „ze wschodu”. To nowe niebezpieczeństwo skutkuje wzrostem cen energii i materiałów, a także niepewnością dostaw i możliwości realizacji kontraktów. Instytut operuje w większości w branży konstrukcji stalowych, a tu ceny metali oraz stabilność kosztów produkcji mają duże znaczenie dla klientów.

Trzeba przyznać, że działając w ramach sieci, łatwiej jest niektóre trudności pokonać. Podejmujemy wspólne zakupy, szukamy możliwości przygotowania wspólnych rozwiązań oczekiwanych przez partnerów przemysłowych, a Centrum Łukasiewicz – nadzorujące prace całej sieci – działa stymulująco na rozwój instytutów. W przypadku Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa np. współfinansuje zakup lasera diodowego oraz realizację dwóch projektów badawczo-rozwojowych, nakierowanych na potrzeby przemysłu (projekty wybrane po wewnętrznych konkursach).

Instytut zawsze był blisko gospodarki, przedsiębiorstw i codziennej produkcyjnej praktyki. Co ostatnie lata – niełatwe dla gospodarki m.in. z powodu skutków pandemii – przyniosły w dziedzinie komercjalizacji wyników badań naukowych?

- Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa pracuje na rzecz gospodarki, prowadząc szereg projektów badawczych, nakierowanych na wykorzystanie ich wyników w praktyce przemysłowej, wdraża wyniki tych badań oraz świadczy różnego rodzaju pomoc technologiczną, która poza bezpośrednimi konsultacjami dotyczącymi konkretnych technologii, niejednokrotnie wiąże się z organizowaniem i przeprowadzaniem dedykowanych szkoleń z różnych obszarów spawalnictwa, spajania adhezyjnego i badań nieniszczących.

Informacja i współpraca może się odbywać zdalnie, ale praktyka spawalnicza wymaga działania na miejscu

W czasie pandemii bezpośrednie kontakty z zakładami przemysłowymi były utrudnione lub prawie niemożliwe, za to nauczyliśmy się wspólnie z partnerami przemysłowymi wykorzystywać możliwości kontaktów online. Co prawda praktyka spawalnicza wymaga pracy bezpośrednio na linii produkcyjnej lub konstrukcji spawanej, to jednak wiele informacji udaje się przekazać przez różnego rodzaju komunikatory.

Nowoczesne technologie internetowe pozwalają na przekazywanie poza obrazem i dźwiękiem równolegle również informacje techniczne, w tym rysunki i schematy. Niektóre z wyników badań udało się tą drogą przekazać do stosowania praktycznego, radykalnie ograniczając wyjazdy. Oczywiście pełne wyeliminowanie spotkań jest niemożliwe – jednak można z powodzeniem stosować cyfrowe środki komunikacji.

Niektóre spotkania w ramach projektów realizowanych wraz partnerami musiały odbywać się online. To powszechne, z konieczności, zastosowanie nowych metod komunikacji również wpłynęło na ukierunkowanie naszych badań w stronę pełnego wykorzystania metody online, zarówno w diagnostyce pracy urządzeń, jak i w monitorowaniu procesów spawalniczych, a także szkoleniu personelu. Producenci urządzeń już od pewnego czasu wykorzystywali te metody, ostatnie lata jednak wyraźnie potwierdziły słuszność tych działań.

Jakie branże, projekty i gospodarcze przedsięwzięcia mają obecnie dla Instytutu priorytetowe znaczenie? Jaką rolę w określaniu tych priorytetów odgrywają takie megatrendy, jak transformacja sektora energetyczno-paliwowego czy dążenie do zrównoważonej, bardziej „zielonej” produkcji?

- Instytuty Sieci Łukasiewicz podejmują się przedsięwzięć badawczych zgodnych z Kierunkami Działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustalanymi przez Centrum Łukasiewicz. Zgodnie z planami na rok 2023 kierunkami, w których podejmuje działalność Instytut, są „Inteligentna i czysta mobilność” oraz „Zielona, niskoemisyjna gospodarka”. Są to dwa kierunki, gdzie szczególnie mogą być wykorzystane nasze spawalnicze kompetencje. Poza tymi dwoma Sieć zajmuje się jeszcze Zdrowiem i Transformacją Cyfrową.

Wraz z Łukasiewicz – KOMEL podejmujemy się opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w zastosowaniu do elektromobilności, w tym w obszarze napędów i inteligentnej infrastruktury ładowania. Wraz z Łukasiewicz – IMŻ pracujemy nad opracowaniem materiało- i energooszczędnych technologii oraz konstrukcji.

Elektromobilność to jeden z obszarów współpracy instytutów w sieci Łukasiewicz

To zagadnienia istotne dla współczesnej gospodarki; wraz z partnerami z Sieci staramy się podjąć wyzwanie. Oczywiście mamy również samodzielne kontakty z przemysłem i zgodnie z nakreśloną tematyką całej Sieci pracujemy na konkretne zapotrzebowanie danego przedsiębiorstwa.

Wśród najnowszych projektów, których uczestnikiem jest Instytut, warto wskazać m.in. projekt poświęcony opracowaniu technologii wyciskania kształtowników z ultrawytrzymałych stopów aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego. Tego typu stopy są stosowane głównie w technologiach walcowania, natomiast ich aplikacja do procesu przemysłowego wyciskania z obróbką cieplno-plastyczną jest nowością w skali kraju i świata. Proponowane rozwiązania będą miały zasadniczy wpływ na rozwój rynku elektromobilności w Polsce, a lekkie i wysokowytrzymałe kształtowniki ze stopów aluminium będą silnie konkurencyjne dla produktów wytwarzanych ze stali.

Interesujące rezultaty może także przynieść projekt mający na celu opracowanie nowej generacji proszków do napawania i natryskiwania w oparciu o cząstki ultradrobnoziarniste, a także opracowanie technologii napawania plazmowego, laserowego i wiązką elektronów, umożliwiających uzyskanie powłok o bardzo dużej odporności na ścieranie. Pracujemy np. nad opracowaniem powłok o zwiększonej odporności na pękanie dla przekładni zębatych stosowanych w zespołach napędowych przenośników pracujących w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Wykwalifikowany spawacz to obecnie – nie tylko na polskim rynku pracy – jedna z najbardziej deficytowych specjalności. Czy łagodzenie tego niedoboru (robotyzacja, szkolenie, BHP) mieści się w orbicie aktywności Instytutu? Prosimy o przykłady.

- Prowadzimy od wielu lat w siedzibie Instytutu w Gliwicach szkolenie personelu spawalniczego prawie wszystkich szczebli, zgodnie z programami szkolenia Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej. W obszarze tych szkoleń Instytut współpracuje z wiodącymi uczelniami technicznymi. Ich absolwenci nabywają uprawnienia honorowane na terenie całej Unii Europejskiej i w przodujących gospodarczo krajach świata.

Poprzez Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (IK) prowadzimy nadzór merytoryczny nad szkoleniem spawaczy. Zdecydowana większość spawaczy w kraju nabywa umiejętności i uprawnienia w atestowanych przez Instytut ośrodkach szkolenia spawaczy (jest ich ponad 300), gdzie egzaminy przeprowadzają licencjonowani przez Instytut egzaminatorzy.

Problematyka ciągłego szkolenia specjalistów jest dostrzegana na gruncie międzynarodowym. Najnowszym przedsięwzięciem, którego liderem jest Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, jest projekt TRUST, realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+. Celem projektu jest opracowanie międzynarodowego programu szkolenia i certyfikacji dla Europejskiego Technika Badań Niszczących. Udział w projekcie biorą międzynarodowi partnerzy z Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz Włoch, Portugalii i Rumunii.

Opracowany w ramach projektu program szkolenia będzie skierowany do przedsiębiorstw wykonujących konstrukcje spawane lub zgrzewane, w których funkcjonują akredytowane laboratoria badań niszczących, a także do pracowników niezależnych, akredytowanych laboratoriów badań niszczących wykonujących badania złączy spawanych i zgrzewanych.

Poza znanymi szkoleniami specjalistów spawalników (kilkadziesiąt tysięcy uprawnień rocznie), prowadzimy również specjalistyczne szkolenia ustawiaczy automatów spawalniczych/zgrzewalniczych i programistów robotów spawalniczych. Automaty i roboty bardzo dobrze współpracują w liniach produkcyjnych, wymagają jednak innego podejścia do procesu przez technologa i ciągłego monitorowania pracy poszczególnych stanowisk oraz całych linii.

Jak widzi pan perspektywy rozwoju Instytutu i stojące przed nim wyzwania – w kontekście relacji z instytucjami międzynarodowymi – przyspieszających wciąż procesów cyfryzacji w przemyśle?

– Polska, a w niej Instytut, leży w określonym obszarze gospodarczym, który poprzez swoje prawodawstwo (m.in. dyrektywy UE) narzuca kierunki rozwoju. Ze swej strony Instytut stara się znaleźć swoje miejsce w obszarze badawczym Unii i razem z partnerami europejskimi kreować nową rzeczywistość.

Widoczne jest nakierowanie na nowe, duże programy badawcze, wykraczające poza wąsko rozumiane branże. To poszerzanie współpracy międzynarodowej i aktywne włącznie się w tematykę badawczą, zgodnie z trendami obserwowanymi w Europie, jest wyzwaniem i zarazem perspektywą Instytutu na najbliższą przyszłość.

Technolodzy spawalnicy korzystają z nowych możliwości urządzeń i gromadzą dane

Nie wystarczy obecnie być ukierunkowanym monotematycznie, np. tylko na procesy spawania, ale trzeba spojrzenia szerszego i kompetencji z różnych dziedzin. Temu nowemu spojrzeniu ma służyć, planowana od przyszłego roku, silniejsza integracja Łukasiewicz – IS z Łukasiewicz – IMŻ i Łukasiewicz – KOMEL. Współpraca z tymi instytutami nada nowy wymiar podejmowanym projektom badawczym i współpracy z przemysłem.

Instytut zawsze współdziałał z przedsiębiorstwami, wprowadzając nowoczesne, innowacyjne rozwiązania do praktyki. Tak było z automatyzacją i robotyzacją prac spawalniczych, a obecnie z cyfryzacją całej linii produkcyjnej: od projektowania, poprzez produkcję, w tym produkcję spawalniczą, po kontrolę jakości i procesy sprzedażowe.

Szeroko rozumiana cyfryzacja, w tym możliwość kontaktu przez internet i urządzenia mobilne, nigdy nie stała w sprzeczności z rozwojem spawalnictwa. Nowoczesne urządzenia spawalnicze, nie tylko te do spawania wiązką elektronów czy laserem, są naszpikowane elektroniką i technologami cyfrowymi w nie mniejszym stopniu niż pojazdy samochodowe czy sprzęt AGD.

W takim kierunku podąża nowoczesny świat techniki i produkcji. Rozwojem w tych obszarach zajmują się producenci urządzeń i materiałów spawalniczych. Technolodzy spawalnicy korzystają z nowych możliwości urządzeń i gromadzenia danych, a korzystają z nich na różnych płaszczyznach. Na przykład dzięki precyzyjnemu monitorowaniu procesów produkcyjnych czy wprzęgnięciu w prace spawalnicze tzw. cobotów (ang. collaborative robot), można zwiększyć elastyczność wytwarzania, obniżyć koszty i przyśpieszyć produkcję, nie obniżając przy tym jej jakości. Nasi specjaliści starają się zdobywać nową wiedzę i wspierać partnerów przemysłowych w nowych obszarach.

