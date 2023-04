Polska grupa przemysłowa przekroczyła poziom 1 mld zł przychodów, a ma być jeszcze lepiej

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa, w 2022 r. osiągnęła przychody w wys. 1,05 mld zł - co jest najwyższym wynikiem grupy w historii. Zysk netto grupy sięgnął 95 mln zł. Wyniki grupy w 2023 r. mają być jeszcze wyższe.

Mangata Holding to polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych.

Prawie 50 proc. swoich produktów grupa sprzedaje do państw UE, a 31 proc. trafia na rynek polski.

Dobrą sytuację spółki doceniają giełdowi inwestorzy. Od listopada 2022 r. akcje Magnata Holding są w wyraźnym trendzie wzrostowym, w tym czasie podrożały o 68,88 proc.

Mangata Holding w 2023 r. wypracowała 1,05 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 32,8 proc. w porównaniu z 2021 r. Rentowność sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 24,3 proc.

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) grupy osiągnął wartość 168 mln zł, co oznacza wzrost o 29,2 proc. w skali roku, a z kolei skonsolidowany zysk netto wyniósł 95 mln zł, czyli więcej o 32,5 proc. niż rok wcześniej.

- Pomimo trudnej sytuacji w otoczeniu ekonomicznym grupa zanotowała rekordowe wyniki, jednocześnie zachowując bezpieczną pozycję gotówkową oraz bezpieczny poziom zadłużenia. Rok 2022 był pełen wyzwań, w obszarach zarówno gospodarczym, jak i geopolitycznym oraz społecznym. Wojna w Ukrainie i jej skutki, wzrost cen surowców, zakłócenia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, inflacja czy kryzys energetyczny to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzyliśmy się w 2022 r. Holding skutecznie im sprostał, właściwie ukierunkowując bieżące działania operacyjne oraz strategię biznesową organizacji. Nasze działania mające na celu rozwój skali działalności holdingu oraz dywersyfikację geograficzną sprzedaży przynoszą bardzo dobre efekty - mówi Leszek Jurasz, prezes zarządu - dyrektor generalny spółki Mangata Holding.

Grupa podaje, że wzrost cen zakupu surowców wyniósł ok. 50 – 100 proc., w przypadku energii elektrycznej wzrost średniej ceny to ok. 100 proc. w skali roku, w przypadku gazu nastąpił 8-krotny wzrost cen w skali roku.

Spodziewany wzrost sprzedaży nowych samochodów

W 2022 r. holding wypracował wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Segment podzespołów i komponentów dla motoryzacji – największy w grupie pod względem osiąganych przychodów – odnotował wzrost na poziomie 28 proc. w skali roku, do wartości 594,6 mln zł. Złożyły się na to przychody zarówno z branży automotive (komponenty do samochodów osobowych i ciężarowych), jak i z branży maszyn rolniczych.

Wpływ na wzrost przychodów miały w głównej mierze indeksacje cenowe wynikające z podwyższenia cen materiałów. Holding stopniowo dostosowuje działalność w tym segmencie do transformacji związanej z elektryfikacją pojazdów.

- Po spadku sprzedaży samochodów w latach 2020-2022, oczekujemy powrotu na ścieżkę wzrostową już w 2023 r., o co najmniej 6-8 proc. i kontynuowanie wzrostu w kolejnych latach, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor elementów dla motoryzacji. Monitorujemy segment aut elektrycznych, który rośnie niezwykle dynamicznie, a w kolejnych latach tylko przyśpieszy, wypierając samochody z napędem tradycyjnym - mówi Leszek Targosz, członek zarządu i dyrektor ds. strategii rynkowej Mangata Holding.

Elementy złączne z największym wzrostem sprzedaży

Największy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży wypracował segment elementów złącznych, który urósł o 51 proc. w skali roku, osiągając wartość 244 mln zł. Holding odnotował istotny wzrost zapotrzebowania na wyroby dla branży górniczej, ze względu na ożywienie w tym sektorze (większe zapotrzebowanie na surowiec krajowy).

Na wzrost przychodów ze sprzedaży w tym obszarze wpłynęły również podwyżki cen stali, które dzięki odpowiednim mechanizmom indeksującym przekładane są na ceny wyrobów. Dodatkowym wsparciem było ograniczenie importu do Europy wyrobów z Chin (cła antydumpingowe).

Segment armatury i automatyki przemysłowej wypracował 210,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem lepszym o prawie 30 proc. w porównaniu z 2021 r. Pomimo ograniczenia sprzedaży na rynkach Rosji, Białorusi i Ukrainy sytuacja w segmencie jest stabilna. Wysoki poziom dywersyfikacji produktowej oraz geograficznej umożliwił rozwój alternatywnych kierunków sprzedaży. Wzrost przychodów w tym segmencie jest efektem zarówno podwyżki cen materiałów, jak i wzrostu wolumenowego.

Mangata Holding zanotowała wzrost sprzedaży na większości obsługiwanych rynków zagranicznych. Głównymi kierunkami wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. W gronie kluczowych odbiorców pozostają również klienci z USA oraz Szwajcarii.

Wzrost inwestycji w 2022 r. W 2023 r. mają być jeszcze większe

W 2022 r. holding przeznaczył 77 mln zł na inwestycje rozwojowe oraz modernizację parku maszynowego i infrastruktury.

- Przedsięwzięcia te obejmowały m.in. rozpoczęcie projektu gniazda prasy w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów, zakup i instalację nowych kuźniarek dla segmentu elementów złącznych, a także instalację centrów obróbczych w segmencie armatury. W rozwój infrastruktury produkcyjnej z segmentu elementów złącznych zainwestowaliśmy prawie 20 mln zł – twierdzi Michał Jankowiak, członek zarządu - dyrektor ds. strategii operacyjnej i inwestycji spółki Mangata Holding.

Kierunkami inwestycyjnymi grupy w 2022 r. były także zadania mające na celu poprawę warunków pracy, zwiększenie efektywności produkcyjnej oraz związane z ochroną środowiska.

Grupa jest również w trakcie procesu certyfikacji nowej linii produktowej związanej z zaworami bezpieczeństwa (ASME). Prace te koordynuje nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe – laboratorium armatury spółki Zetkama R&D.

Rozwój segmentu zaworów bezpieczeństwa będzie miał znaczący wpływ na planowany wzrost przychodów i marż w kolejnych latach w sektorze armatury.

W 2023 r. inwestycje mają być większe, mają sięgnąć ok. 80-90 mln zł. Kluczowe kierunki inwestycji na rok 2023 ukierunkowane są modernizację infrastruktury w segmencie armatury, rozwój zdolności produkcyjnych w podzespołach dla motoryzacji i komponentach oraz elementach złącznych.

Planowana dywidenda w wysokości 7,50 zł na akcję

- Mangata Holding ma stabilną sytuację finansową. Wysoki poziom kapitału stałego, utrzymywanie relatywnie wysokich wskaźników efektywności oraz płynności wskazują na możliwość bezpiecznej i terminowej obsługi istniejącego zadłużenia. Ponadto stwarzają szanse na ewentualne pozyskanie nowych źródeł zewnętrznego finansowania rozwoju grupy. Jest to bardzo ważne z uwagi na to, że holding funkcjonuje w niezwykle zmiennym otoczeniu rynkowym - mówi Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy spółki Mangata Holding.

W latach 2016–2022 Mangata wypłaciła akcjonariuszom łącznie prawie 187 mln zł dywidendy. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 4,80 zł na akcję (łącznie 32 mln zł).

- Tak jak w poprzednich latach, chcemy realizować założenia naszej polityki dywidendowej. Rok 2022 był okresem wymagającym, a mimo to wypracowaliśmy rekordowe wyniki. Zarząd grupy ocenia obecną sytuację finansową holdingu jako stabilną i będzie rekomendował wypłatę dywidendy również w tym roku. Wniosek Zarząd w zakresie podziału zysku przewiduje dywidendę w kwocie 7,50 zł na jedną akcję. Decyzję w sprawie jej ostatecznej wysokości podejmą akcjonariusze na walnym zgromadzeniu – kończy Leszek Jurasz, prezes Mangata Holding.

Spółki grupy produkują podzespoły dla motoryzacji i komponenty (spółki Kuźnia Polska, MCS Żory i Masterform), armaturę i automatykę przemysłową (spółki Zetkama oraz Zetkama R&D) i elementy złączne (spółka Śrubena Unia).

Siedziba Holdingu znajduje się w Bielsku-Białej, akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.