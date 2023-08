Polska infrastruktura za ciasna dla ukraińskiego biznesu

O reeksporcie przez Polskę, o logistycznych szansach i ograniczeniach WNP.PL rozmawia z Dmytrem Nikołajenko, dyrektorem handlowym holdingu górniczo-hutniczego Metinvest.

Przed wojną Ukraina eksportowała 80 proc. wyrobów stalowych i podobny procent produktów górniczych.

Wielkość przewozów przez polskie przejścia kolejowe wzrosła o 45 proc. w porównaniu do 2021 roku.

- Dzięki naszym ładunkom, polskim portom udało się zwiększyć eksport rudy i metali o ponad 100 proc. w 2022 roku - stwierdził w rozmowie z WNP.PL Dmytro Nikołajenko, dyrektor handlowy Metinvest.

Jak wyglądała państwa działalność przed wojną?

- Metinvest jest międzynarodową grupą z branży stalowej i wydobywczej. Posiadamy zakłady produkcyjne nie tylko w Ukrainie, ale również w Bułgarii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Mamy bardzo dużą sieć sprzedaży i dystrybucji - nasze produkty sprzedajemy w 95 krajach. Posiadamy również 20 biur na całym świecie, więc nasza działalność ma zdecydowanie międzynarodowy wymiar.

Rozbudowaną logistyką firmy wstrząsnęła wojna. Wszystko stało się bardziej skomplikowane

Przemysł stalowy i wydobywczy w Ukrainie był kiedyś zorientowany na eksport. Ukraina eksportowała 80 proc. wyrobów stalowych i podobny procent produktów górniczych. Wszystkie szlaki logistyczne, w tym system kolejowy, porty, były w stanie z tym sobie poradzić.

Nasz eksport odbywał się głównie przez porty Morza Czarnego, na przykład Jużnij, który jest w stanie przyjmować największe statki handlowe typu "capesize". Dokonywaliśmy również pewnych wysyłek przez port w Odessie i Nikołajewie. Z hut Azowstal i Illicz w Mariupolu wysyłaliśmy ładunki na cały świat. Mieliśmy regularne połączenie na linii z Mariupola do Włoch, gdzie materiały trafiały do ponownego walcowania. Kontenerowiec regularnie transportował slaby (półprodukty hutnicze), które trafiały później do Włoch i Wielkiej Brytanii. Wysyłaliśmy również towary z ukraińskich walcowni do naszego zakładu w Bułgarii. Transport odbywał się rzeką Dniepr, a następnie przez Morze Czarne do bułgarskiego portu w Burgas.

Jeśli chodzi o logistykę, byliśmy bardzo dobrze zorganizowani i zapewnialiśmy naszym klientom bardzo dobrą obsługę pod względem przewidywalności terminów dostaw, mieliśmy wiele statków wykorzystywanych na podstawie różnych form umów czarterowych, zarówno "bare boat" (sam statek bez załogi), jak również na zasadzie "charter on time" (statek wynajęty z załogą).

Jak wojna zmieniła warunki państwa działalności międzynarodowej? Czy nowe szlaki przez Polskę i Rumunię są w stanie zrekompensować utratę morskich szlaków?

- Wojna na pełną skalę miała bezpośredni wpływ na Grupę i jej integrację pionową (tj. kontrolowanie i zarządzanie fazami produkcji, dystrybucji, sprzedaży i innych procesów w obrębie jednej firmy - przyp. red). Musieliśmy wstrzymać produkcję w Mariupolu, potem straciliśmy kontrolę operacyjną nad tymi obiektami.

Ze względu na blokadę Morza Czarnego i Morza Azowskiego, zaczęliśmy szukać nowych form transportu. Jeśli chodzi o produkty z rudy żelaza (pelet), to na obszarach kontrolowanych przez Ukrainę nie było wystarczającej liczby obiektów do ich obsługi. Naszym zadaniem było znalezienie alternatywnych szlaków logistycznych dla naszych produktów.

Są dwie drogi, którymi można się udać. Pierwsza - do północnych portów Polski, a druga - do południowych portów Rumunii. Być może również przez porty chorwackie, jednak ich przepustowość jest znacznie słabsza niż portów w Ukrainie i wszystkie kwestie logistyczne stają się znacznie bardziej skomplikowane.

W Ukrainie mamy szeroki rozstaw szyn, a w Europie wąski. Oznacza to nie tylko konieczność przeładowania, ale także przechowywania. Co więcej, kiedy przeładowuje się takie ładunki jak granulat czy koncentraty rudy żelaza za pomocą chwytaków, do materiału mogą dostać się pewne zanieczyszczenia, a oczyszczanie to kosztowny proces. Z tego powodu straciliśmy ponad 19 mln dol. tylko w 2022 roku.

Polska nie jest przygotowana do reeksportu dużych ilości towarów z Ukrainy

Trasa przez Polskę wiąże się dla nas z poważnymi trudnościami logistycznymi. Zimą zeszłego roku przestrzeń magazynowa w polskich portach wypełniona była węglem i nie było możliwości załadunku naszych materiałów.

Są problemy z szybkością przepływu towarów, która jest mniejsza niż połowa tego, do czego przyzwyczailiśmy się na Ukrainie. Mamy także do czynienia ze zbyt skomplikowanymi procedurami celnymi, które dodatkowo zabierają czas.

Niezależnie od tego, Metinvest stał się znaczącym partnerem polskich portów i kolei. Wielkość przeładunku produktów przez polskie przejścia kolejowe wzrosła o 45 proc. w porównaniu do 2021 roku. Dzięki naszej rudzie polskim portom udało się zwiększyć eksport rudy i metali o ponad 100 proc. w 2022 roku.

Jednak Polska mogła uzyskać 70 mln ton rocznie wolumenu eksportu, który ukraińskie porty utraciły z powodu wojny, dlatego ogólne dane są rozczarowujące. Całkowity eksport przez polskie porty nie wzrósł, a nawet spadł o 1 proc. z powodu nieprzygotowania infrastruktury: nie ma wystarczającej zdolności przeładunkowej towarów zarówno na granicy, jak i w portach, a sama infrastruktura jest przeznaczona do importu, a nie eksportu.

Jak wyglądają kwestie związane z pracownikami w państwa zakładach?

- 8 tysięcy naszych pracowników dołączyło do sił zbrojnych i walczy. Udało nam się część naszej kadry zatrzymać, ale nadal odczuwamy spore niedobory i jest to dla nas trudna sytuacja.

Od początku pełnoskalowej wojny Metinvest przekazał Ukrainie pomoc w wysokości 4 mld hrywien (UAH). Zapewniamy pomoc humanitarną i wsparcie naszych sił zbrojnych, m.in. poprzez darowizny finansowe, dostarczanie sprzętu wojskowego czy finansowanie rehabilitacji rannych. Działamy bezpośrednio, a także poprzez naszą inicjatywę humanitarną Saving Lives, która pozwoliła nam zapewnić pomoc dla ponad pół miliona Ukraińców dotkniętych wojną.

Jak się zmieniły państwa plany biznesowe w związku z inwazją Rosji na Ukrainę?

- Nasz długoterminowy plan biznesowy zakładał produkcję zielonej stali - wykorzystanie naszych zasobów magnetytowej rudy żelaza do produkcji granulatu, a następnie przetworzenie ich w procesie DRI (direct reduced iron) i produkcję zielonej stali. Nadal zamierzamy to robić.

Metinvest dostosowuje swoje biznesowe działania do nowej rzeczywistości i nie rezygnuje z planów

Nadal mamy w planach modernizację naszego sposobu wytwarzania stali w taki sposób, żeby uczynić ten proces bardziej ekologicznym. Po wyzwoleniu okupowanych terytoriów Ukrainy przeprowadzimy badania zakładów w Mariupolu, aby ustalić, jakie są szkody i co możemy tam zrobić. Następnie skupimy się na modernizacji, aby prowadzić tam działalność w zakresie zielonej stali.

Mówienie o strategii krótko- i średnioterminowej jest obecnie dość trudne. Nasze zakłady w Mariupolu odpowiadały za ponad 60 proc. naszej produkcji stali. Obecnie skupiamy się na rozbudowie zakładów pozostających pod naszą kontrolą. Stoimy przed pewnymi wyzwaniami związanymi z logistyką i transportem materiałów, a także mamy trudności z pozyskaniem większej floty statków do przewozu rudy żelaza.

Jak wygląda sytuacja finansowa firmy?

- Mierzymy się z wieloma wyzwaniami, ale mamy możliwość utrzymania części naszej działalności, która pozostała i którą prowadzimy obecnie. Są to zatem nasze europejskie operacje, na przykład działalność w zakresie walcowania.

Działalność dostosowujemy do nowej rzeczywistości, co znajduje odzwierciedlenie w naszych sprawozdaniach finansowych. Początkowo, z dnia na dzień, straciliśmy źródło surowca, jakim są slaby, więc musimy kupować je na otwartym rynku, aby sprawnie prowadzić biznes. Udaje nam się utrzymać tę działalność na poziomie bliskim pełnej wydajności. W przypadku kręgów walcowanych jest to większe wyzwanie.