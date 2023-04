Polska ma kolejny problem z ukraińskimi towarami

- W stali dla budownictwa mamy zastój, ale wytwarzająca dla wojska Huta Stali Jakościowych nie narzeka na brak popytu - mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes grupy Cognor. Problemem jest presja cen stali z Ukrainy, brak środków z KPO i programu wsparcia budownictwa.

Rynek potrzebuje wsparcia dla pogrążonego w stagnacji budownictwa i odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, który uruchomi inwestycje.

Grupa Cognor to jedno z największych w Polsce przedsiębiorstw branży hutniczej. Zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem stalą i złomami metali.

Huta Stali Jakościowych ma zamówienia od ukraińskiej armii, a także coraz więcej perspektyw na pracę dla wojska polskiego.

Hutnictwo boi się zastąpienia safeguardu opłatą wyrównawczą CBAM (dostosowania cen z uwzględnieniem CO2), bo na razie nie wiadomo, jak konkretnie będzie ona działała. Chce, by początkowo obydwa mechanizmy działały równolegle.

Jaka jest tegoroczna wiosna na rynku stali?

Ogólnie trudna, ale wiele zależy od konkretnego segmentu. Wszyscy widzimy dosyć mocne tąpnięcie na rynku budownictwa mieszkaniowego, ale także infrastrukturalnego. To ma odbicie w rynku prętów żebrowanych, gdzie pierwszy kwartał był złym okresem. Widać jednak pewne sygnały poprawy. Myślę, że druga połowa roku będzie już znacząco lepsza.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w innych częściach rynku stali. W segmencie, w którym pracuje nasz drugi zakład, Huta Stali Jakościowych, popyt na wyroby jest bardzo wysoki. HSJ dostarcza stali do segmentu automotive, do produkcji samochodów ciężarowych, na które dzisiaj trzeba czekać półtora roku albo i dwa lata. W tym wypadku na popyt nie możemy narzekać.

Pojawiły się bardzo istotne rozmowy, a w niektórych przypadkach już konkretne zamówienia ze strony wojska. Jest to związane oczywiście z wojną na Ukrainie, ale jest również z planowaną modernizacją naszej armii. HSJ dostarcza stali do produkcji zbrojeniowej od dawna. Wszystkie 900 Rosomaków zbudowano z naszej stali.

Mamy znaczne zamówienia z Ukrainy na blachy do produkcji różnych elementów wyposażenia armii ukraińskiej.

Jak pan szacuje najbliższą przyszłość? To chwilowe spowolnienie czy już recesja?

Po dwóch, trzech latach dobrej koniunktury i wysokich cen taki "przysiad" jest całkowicie naturalny. Wysokie stopy procentowe, wpływające na ograniczenie liczby kredytów hipotecznych musiały spowodować wyhamowanie aktywności budownictwa. Jeżeli rządowi uda się wdrożyć zapowiadane programy, mające wesprzeć rynek mieszkaniowy, to budownictwo powinno znowu ruszyć. Mieszkań ciągle brakuje.

Bez KPO i wsparcia budownictwa czeka nas osłabienie koniunktury

Kolejnym wymaganym elementem są fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, które - mam nadzieję - w końcu do nas dotrą. To uruchomi inwestycje infrastrukturalne, które potrzebują bardzo dużych ilości stali. Czekamy także na rozpoczęcie budowy planowanych obecnie wiatrowych farm offshorowych. To wszystko może znacznie zwiększyć zapotrzebowanie na stal w Polsce.

To bardzo warunkowa prognoza, zakładająca spełnienie się wielu konkretnych warunków. Co w przypadku, jeżeli to wszystko się nie stanie?

Będziemy mieli słabszą koniunkturę, słabszy popyt.

Jaka jest w tej chwili sytuacja na rynku importowym? Czy Turcja stanowi duże zagrożenie?

Na razie jeszcze chroni nas safeguard. Boimy się zastąpienia go opłatą wyrównawczą CBAM, bo na razie nie wiadomo, jak konkretnie będzie ona działała, czy będzie w stanie obronić rynek? Eurofer, a także krajowe stowarzyszenia, takie jak Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, apelują, by nie znosić safeguardu przed dokładnym i precyzyjnym zrozumieniem, jak działa CBAM i jaki jest wpływ tego mechanizmu na rynek.

Jeżeli UE chce zielonej stali, powinna chronić rynek, bo taka stal jest droższa od importowanej

Proszę pamiętać, że ze względu na wysokie ceny energii i koszty unijnej polityki klimatycznej, niektórym zagranicznym producentom opłaca się eksportować stal do Unii Europejskiej mimo wysokich kosztów frachtu i ceł na poziomie 25 proc. Staliśmy się bardzo niekonkurencyjni w stosunku do producentów z innych regionów świata.

Przy czym przyczyną nie są nasze błędy technologiczne czy biznesowe, ale rosnące koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jeżeli UE chce zielonej stali, powinna chronić rynek i producentów, bo taka stal jest droższa od importowanej z krajów, gdzie polityka klimatyczna nie jest tak restrykcyjna.

Jak wygląda kwestia importu z Ukrainy?

Pod tym względem na rynku stali stało się to samo, co na rynku zboża. Mieliśmy być krajem tranzytowym dla większości ukraińskiego zboża, które miało przejeżdżać do polskich portów, a następnie dalej w świat, a staliśmy się w dużej mierze odbiorcą docelowym i ceny zboża w Polsce spadły o połowę, co powoduje bardzo trudną sytuację naszych rolników, którzy swoje wyroby muszą sprzedawać ze stratą. Na rynku stali stało się to samo.

Ukraina otrzymała prawo sprzedaży swojej stali na unijnym rynku bez cła, w każdej ilości. Tania stal nie płynie jednak przez Polskę do innych krajów Unii Europejskiej, ale zostaje u nas, mając bezpośredni wpływ na sytuację krajowych producentów. Jesteśmy krajem granicznym, a w przypadku stali renta geograficzna, wynikająca z kosztów transportu, jest bardzo duża. Dlatego też ta stal u nas zostaje.

Uważam, że należało objąć ją także kontyngentami i zbudować mechanizmy, które zapewniłyby rozprowadzenie tej stali w całej Unii Europejskiej, a nie tylko u nas.

Czy ma takie samo oddziaływanie na ceny, jak w przypadku zboża?

Oczywiście. Najmocniej widać to po spadku cen półwyrobów - slabów i kęsów.