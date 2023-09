Zarząd Seco/Warwick, producenta urządzeń do obróbki cieplnej metali, przyjął strategię rozwoju grupy do roku 2026. Wśród celów jest osiągnięcie w 2026 r. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości ok. 980 mln zł.

Grupa Seco/Warwick ma swoje spółki córki w Polsce oraz w Niemczech, Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych.

- Strategia jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany, jakie zaszły i nadal zachodzą na globalnych rynkach przemysłowych. W efekcie m.in. pandemii COVID-19 i wybuchu wojny w Ukrainie, które doprowadziły do zerwania i destabilizacji łańcuchów dostaw, nasiliły się tendencje autarkiczne gospodarek i przyspieszyły dążenia do tzw. reshoringu. Na to wszystko nałożyła coraz bardziej nagląca potrzeba przyspieszenia „zielonej transformacji”, co składa się na nowy obraz globalnego biznesu. Prace nad strategią trwały kilkanaście miesięcy i uwzględniały zaangażowanie globalnej organizacji Seco/Warwick – mówi Sławomir Woźniak, prezes grupy Seco/Warwick.

Obniżka kosztów i rozwój coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań

Celem strategii, jest rozwój technologii i linii produktowych przeznaczonych do oszczędzania zasobów energetycznych, recyklingu i zrównoważonego przemysłu.

- Chcemy zwiększać skalę działalności i dbać o odpowiedni poziom marżowości na istniejących i nowych rynkach. Widzimy, że aby skutecznie konkurować w Azji i USA musimy być obecni lokalnie, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków. Z kolei, żeby konkurować w Europie, musimy obniżyć koszty standardowych produktów i skoncentrować się na rozwoju coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań - dodaje Sławomir Woźniak.

Sercem i mózgiem grupy ma pozostać centrala Seco/Warwick w Świebodzinie. Grupa inwestuje w Centrum Badawczo - Rozwojowe technologii próżni (VAC) oraz obróbki cieplnej aluminium i lutowania aluminium w atmosferze ochronnej (ALU/CAB). Ponadto z tego miejsca obsługuje niestandardowe projekty dla technologii VAC i ALU/CAB na poziomie grupy i wspiera transfer wybranych technologii do spółek, kontynuując przy tym działalność operacyjną na rynku europejskim.

Spółkom w USA, Indiach i Chinach grupa stawia za cel autonomiczny rozwój na swoim rynku przy zachowaniu standardów grupy i wykorzystaniu lokalnych przewag i kompetencji.

Prawie 110 mln zł na inwestycje do 2026 r. Wzrosnąć ma zysk

- Zakładamy, że realizacja strategii Seco/Warwick poskutkuje osiągnięciem w 2026 r. przychodów w wysokości ok. 980 mln zł i EBITDA w wysokości ok. 92 mln zł. Łączny szacowany przez nas CAPEX w latach 2023-2026 to ok. 110 mln zł. Naszą ambicją jest pozostanie w okresie realizacji strategii spółką dywidendową – podkreśla Sławomir Woźniak.

Dla przypomnienia, skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,73 mln zł w 2022 r. Grupa osiągnęła 30,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Strategia zakłada rozwijanie obecności lokalnych spółek na kluczowych rynkach w Europie i poza nią, a także umacnianie pozycji technologii grupy w obszarach takich jak; piece próżniowe, obróbka aluminium i lutowanie w atmosferze ochronnej, piece topielne na rynkach lokalnych i globalnych.

Zarząd spółki szacuje łączną wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2026 na około 110 mln zł, w tym ok. 55 proc. przypada na projekty strategiczne (rozwój nowych technologii i linii produktowych, doposażenie zaplecza produkcyjno-montażowego i wzrost mocy), a 45 proc. na CAPEX odtworzeniowy.

Intencją zarządu jest utrzymanie przez Seco/Warwick, w okresie realizacji strategii, statusu spółki dzielącej się zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie ustalana rokrocznie, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju i otoczenia grupy, planów inwestycyjnych i możliwości ich finansowania, a także aktualnego i przewidywanego poziomu zobowiązań i sytuacji finansowej grupy.

Jednocześnie zarząd informuje, że grupa jest w trakcie wdrożenia strategii ESG.

Seco/Warwick to mająca 9 spółek grupa obecna w 70 krajach. Dostarcza piece przemysłowe dla czołowych firm z branży lotniczej, samochodowej, maszynowej, medycznej, narzędziowej, energetycznej czy komercyjnej obróbki cieplnej. Największymi udziałowcami firmy są: polska spółka SW Holding (32,89 proc. akcji) oraz amerykańska firma Spruce Holding Limited Liability Company (10,60 proc.).