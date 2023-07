Polska w gronie największych odbiorców ukraińskiej stali

W pierwszym półroczu 2023 r. ukraińska produkcja hutnictwa spadła o ponad jedną trzecią a eksport ukraińskich wyrobów płaskich zmniejszył się o dwie trzecie. Polska jest na szczycie listy odbiorców.

Według przytaczanych przez serwis GMK danych ukraińskiej służby celnej eksport wyrobów płaskich z Ukrainy spadł w pierwszym półroczu tego roku o 68 proc. (do 422 500 ton), a jego wartość obniżyła się nawet o 72,4 proc. rok do roku, do 308,3 mln dolarów.

Największy udział w eksporcie mają wyroby niepokryte o kodzie 7208, których sprzedano 312 309 ton za 291,319 mln dolarów.

Ponad połowa (57,2 proc.) eksportu ukraińskich wyrobów płaskich z kodem 7208 trafiła do Polski. Druga na liście Bułgaria to tylko 13,9 proc. tego eksportu.

W sumie do Polski trafiło 65,4 proc. eksportu ukraińskich wyrobów walcowanych. Rumunia, która jest na drugim miejscu, odebrała ich 27,4 proc.

Wysadzenie tamy w Kachowce na długo może obniżyć produkcję ukraińskiego hutnictwa

Według GMK można się spodziewać dalszego spadku produkcji wyrobów walcowanych na Ukrainie. Ma to być wynikiem wysadzenia tamy w Kachowce przez wojska rosyjskie, do którego doszło 6 czerwca. Według GMK zbiornik, będący rezerwuarem wody pitnej, ale także wody dla przemysłu w Krzywym Rogu, stracił 70 proc. swojej pojemności. Portal podał również, że 70 proc. wody dla Krzywego Rogu pochodziło właśnie z tego zbiornika.

Rejon miasta jest jednym z głównych obszarów, na których działa ukraińskie hutnictwo - zarówno produkcja stali, jak i wydobycie rudy żelaza. Część działających tam firm, w tym ArcelorMittal Krzywy Róg, musiała wprowadzić ograniczenia w produkcji ze względu na braki w dostawach wody i konieczne ograniczenie konsumpcji.

Zdaniem Oleksandra Kalenkowa, prezesa stowarzyszenia Ukrmetalurgprom, ten problem nie ma szybkiego rozwiązania i należy się spodziewać, że braki w dostawach wody będą przez dłuższy czas uderzały w wyniki hutnictwa w tym rejonie. W samym tylko czerwcu stowarzyszenie spodziewało się obniżenia produkcji o 90-100 000 ton.

W pierwszym półroczu produkcja stali i wyrobów walcowanych spadła o ponad 37 proc.

W sumie w pierwszym półroczu ukraińskie hutnictwo wyprodukowało 2,836 mln ton surówki, o 37,5 proc. mniej niż przed rokiem. W niemal takim samym stopniu (o 37,7 proc.) spadła produkcja stali, sięgając 2,829 mln ton. Produkcja wyrobów walcowanych spadła o 41 proc., do 2,375 mln ton.

Patrząc na te statystyki, trzeba pamiętać, że styczeń i niemal cały luty ubiegłego roku były jeszcze okresem normalnej produkcji. Po napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego ubiegłego roku produkcja spadła gwałtownie. Podczas gdy w styczniu 2022 r. wyprodukowano 1,851 mln ton stali, a w lutym 1,562 mln ton, to w marcu już tylko 242 200 ton, a w kwietniu 281 400 ton.

Trzeba też pamiętać, że z 1,851 mln ton wyprodukowanych w styczniu 750 000 pochodziło z zakładów, które zostały zniszczone i są obecnie pod rosyjską okupacją. Te zdolności produkcyjne Ukraina straciła trwale - nawet w wypadku odbicia Mariupola zakłady Azovstal i Iljicz trzeba będzie w zasadzie budować od podstaw.