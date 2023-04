Polska zdobyła ważnego surowcowego partnera

Polska i Mongolia są otwarte na współpracę w poszukiwaniu i eksploatacji metali i zasobów energetycznych oraz w ochronie środowiska - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Cieszę się, że władze Mongolii są otwarte na dialog z Polską, zwłaszcza w priorytetowych dla obu kraju dziedzinach: poszukiwaniu i eksploatacji metali, w szczególności miedzi, zasobów energetycznych, a także w zakresie ochrony środowiska -powiedział prezydent Andrzej Duda.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakie perspektywy rysują się przed sektorem wydobywczym w Mongolii - kraju dużej różnorodności i bogactwa złóż mineralnych - zaznaczył.

Jednocześnie, uznając fakt, że Polska nie jest samowystarczalna surowcowo, nasze interesy w tym sektorze wydają się być komplementarne, a synergie możliwe do osiągnięcia - dodał.

Poziom wymiany handlowej między Polską, a Mongolią stale rośnie

Prezydent Duda podczas Polsko-Mongolskiego Forum Biznesu mówił o rosnącej dynamice kontaktów polsko-mongolskich i współpracy pomiędzy oboma krajami, której jednym z najistotniejszych wymiarów jest współpraca gospodarcza. Jak wskazywał, poziom wymiany handlowej między Polską a Mongolią stale rośnie; w ubiegłym roku obroty handlowe wyniosły około 90 mln dolarów.

Duda podkreślił przy tym, że spośród wszystkich państw Unii Europejskiej Polska należy do czołówki eksporterów do Mongolii. "Świadczy to o dużym zaufaniu mongolskich importerów do wiarygodności polskich kontrahentów oraz uznaniu przez tutejszych konsumentów wysokiej jakości polskich towarów" - ocenił.

Prezydent przyznał, że dostrzega także możliwość wzrostu poziomu polskich inwestycji w Mongolii, których - jak ocenił - dziś jest bardzo mało. "Cieszę się, że władze Mongolii są otwarte na dialog polityczny i współpracę gospodarczą z Polską, zwłaszcza w priorytetowych dla obu kraju dziedzinach: poszukiwaniu i eksploatacji metali, w szczególności miedzi, zasobów energetycznych, a także w zakresie ochrony środowiska" - dodał.

Podpisano umowę z Mongolią w dziedzinie poszukiwań surowców krytycznych

"Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakie perspektywy rysują się przed sektorem wydobywczym w Mongolii - kraju dużej różnorodności i bogactwa złóż mineralnych. Jednocześnie, uznając fakt, że Polska nie jest samowystarczalna surowcowo, nasze interesy w tym sektorze wydają się być komplementarne, a synergie możliwe do osiągnięcia" - powiedział Duda.

Wskazywał, że we wtorek w Ułan Bator została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym a Państwową Służbą Geologiczną Mongolii w dziedzinie poszukiwań surowców krytycznych. Wyraził nadzieję, że naturalną kontynuacją tej współpracy naukowej będzie działalność biznesowa w ramach konkretnych projektów o charakterze komercyjnym.

Prezydent przyznał, że realistycznie podchodzi do polsko-mongolskiej współpracy i ma świadomość ograniczeń wynikających m.in. z geografii. Wyraził też nadzieję, że podpisana we wtorek polsko-mongolska umowa o międzynarodowych przewozach drogowych przyniesie spore ułatwienia dla przedsiębiorców w przyszłości.

"Podobne ułatwienia dla firm sektora rolno-spożywczego wprowadzi w perspektywie memorandum o porozumieniu w zakresie służb weterynaryjnych, które podpisali dziś przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej i Generalnej Dyrekcji Służb Weterynaryjnych - Agencji Wykonawczej rządu Mongolii. Liczę także, że ważnym instrumentem wsparcia kontaktów biznesowych będą kredyty eksportowe oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki komercyjne" - powiedział Duda.

Zapowiedział, że na początku 2024 r. w Ułan Bator zostanie uruchomiony polski konsulat, co - jak ocenił - przyczyni się do intensyfikacji wzajemnych kontaktów gospodarczych oraz w innych dziedzinach, w tym w nauce, turystyce oraz kulturze.