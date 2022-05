Polski dystrybutor wyrobów hutniczych istotnie poprawił wyniki

Notowany na warszawskiej giełdzie Drozapol-Profil zanotował w pierwszym kwartale 2022 roku 55-proc. wzrost przychodów i ponad 8 mln zł zysku netto. Spółka zaznacza, że okres styczeń-marzec jest historycznie najbardziej dochodowy, a wysokie ceny stali najprawdopodobniej utrzymają się w kolejnych miesiącach.

Grupa kapitałowa Drozapol-Profil zakończyła pierwszy kwartał 2022 roku z 51,8 mln zł przychowów (więcej o 55 proc. rok do roku) oraz 8,3 mln zł zysku netto (więcej o 89 proc. rok do roku). Jednostka dominująca odnotowała 7,8 mln zł zysku netto.

Poniżej wyszczególnienie zysków i strat grupy kapitałowej Drozapol-Profil:

Spółka podała, że pierwszy kwartał 2022 roku również był okresem nagłego wzrostu cen z utrzymującym się wzmożonym popytem, co przy właściwym wykorzystaniu aktualnej koniunktury pozwoliło wygenerować wysokie wyniki finansowe.

- Nagły wzrost cen i popytu był spowodowany w dużej mierze wybuchem wojny w Ukrainie, co niewątpliwie miało związek z obawami związanymi z zawirowaniami w imporcie stali ze wschodu, a zarazem prognozowanych problemów i ograniczeń związanych z jej dostępnością. Wspomnieć należy, że dostawy ze wschodu tj. Ukrainy, Rosji, Białorusi zostały bardzo mocno ograniczone, a od czerwca br. handel stalą z Rosją i Białorusią, ze względu na wprowadzone w poprzednich miesiącach embargo, nie będzie już możliwy. To spowoduje zapewne dalsze problemy z dostępnością i co nie wykluczone, przełoży się kolejny raz na wzrost popytu i cen - podał w raporcie Drozapol.

Spółka zwróciła także uwagę na sezonowość prowadzonego biznesu - pierwszy kwartał z reguły jest tym najbardziej dochodowym:

Drozapol-Profil prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi oraz świadczy usługi w zakresie obróbki metali. Specjalizuje się w następujących asortymentach: blachy gorącowalcowane i zimnowalcowane, pręty, kształtowniki, kątowniki, rury, profile. Spółka zaopatruje się w hutach na terenie Polski oraz dokonuje importu stali.

