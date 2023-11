Polski gigant miedziowy odprowadził do budżetu ponad miliard złotych

Około 1,3 mld zł podatku CIT odprowadził w ubiegłym roku do budżetu państwa KGHM – podała w czwartek w komunikacie miedziowe spółka.

Grupa KGHM od lat znajduje się w czołówce przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów listy największych podatników podatku CIT. Ranking publikowany przez resort finansów dotyczy zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK) - przypomniano w komunikacie KGHM.

Jak wskazano, w 2020 r. KGHM wpłacił do budżetu blisko 750 mln zł, a rok później ponad 1,4 mld zł. "Miedziowa spółka odprowadza też pieniądze w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin. W 2021 r. była to kwota ponad 3,5 mld zł, a rok temu ponad 3 mld zł" - podał KGHM.

Prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot, komentując ranking MF wskazał na "wszystkie spółki Skarbu Państwa, które wnoszą znaczący wkład w budżet państwa". "Dzięki wpływom w ostatnim czasie Polska inwestuje w rozwój infrastruktury, edukację czy zdrowie w niespotykanej dotąd skali. To kluczowe sprawy dla obywateli, ale też kluczowe obszary dla rozwoju i gospodarczego wzmacniania kraju. KGHM jest częścią tego sukcesu" - podkreślił cytowany w komunikacie Zdzikot.

Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych, zwrócił z kolei uwagę na "fundamentalne znaczenie spółek Skarbu Państwa dla różnorodnych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki, przemysłu ciężkiego, aż po sektor finansowy i usługi publiczne". "Poprzez swoje strategiczne inwestycje, te spółki nie tylko przyczyniają się do kreowania nowych miejsc pracy, ale również stymulują innowacje, badania czy rozwój, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej" - dodał.

W komunikacie przypomniano również, że KGHM odprowadza także podatki lokalne na rzecz samorządów Zagłębia Miedziowego, w którym posiada najwięcej oddziałów. W 2022 r. było to przeszło 300 mln zł. Z kolei kwota podatku od nieruchomości w tym regionie wyniosła przeszło 230 mln zł.