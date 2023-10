Polski producent rur stalowych ma za sobą słabszy kwartał

Izostal, producent i dystrybutor antykorozyjnych rur stalowych, zanotował w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku ponad 30-proc. spadki zysków i przychodów ze sprzedaży. W samym trzecim kwartale zysk w ujęciu rocznym spadł o ponad połowę.

Szacunkowe wyniki Izostalu za dziewięć miesięcy 2023 roku wykazują spadek przychodów o 36 proc. oraz zysku netto o 35 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody wyniosły 563 mln zł, a zysk netto 8,7 mln zł.

Jeszcze silniej ujemna była dynamika samego trzeciego kwartały - przychody spadły o 44 proc. (do 157 mln zł), a zysk netto o 53 proc., do 2,7 mln zł.

Spółka podała, że okres III kwartału 2023 roku przyniósł dalszą, przejściową stagnację na rynku gazowym.

- Rynek gazowy wykazuje znaczący potencjał, co potwierdzają plany podmiotów branżowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Na rynku krajowym obserwuje się jednak opóźnienie realizacji inwestycji, na co wpływ ma między innymi wstrzymanie środków unijnych z KPO. W konsekwencji za pierwsze siedem miesięcy 2023 roku zanotowano spadek zużycia jawnego rur stalowych o 15 proc. rok do roku, co pokazują dostępne dane Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej - podała spółka.

W okresie 9 miesięcy 2023 roku spółka osiągnęła marżę zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 9 proc., tj. wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Za okres 9 miesięcy 2023 roku odnotowano znacząco wyższy poziom kosztów finansowych. Wyższe stopy procentowe oraz korzystanie z finansowania zewnętrznego miały najistotniejszy wpływ na wzrost kosztów finansowych.

Izostal to obecnie najnowocześniejsza izolernia rur (miejsce do nakładania izolacji na rury) w Europie.