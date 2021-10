Polskie huty za słabe na stalowe rekordy

W pierwszym półroczu tego roku polska gospodarka zużyła 7,713 mln ton stali, co stanowi absolutny rekord. Krajowa produkcja stali za tym rekordem nie nadążyła. Rekordowo wysokie są natomiast ceny stali i za nimi nikt już nie nadąża.

Rośnie import spoza Unii

Rynek wymaga indeksacji

W latach 2004-2006 nie było tak dużej luki między produkcją krajową a importem, stanowiły one mniej więcej blisko połowy rynku każde. Potem nożyce zaczęły się otwierać i dziś 80 proc. wykorzystywanej w Polsce stali pochodzi z importu, a 20 proc. z własnej produkcji. W różnych sektorach różnie to wygląda. W przypadku wyrobów płaskich nawet 94 proc. pochodzi z zagranicy, podczas gdy w wyrobach długich to 55 proc.W pierwszym półroczu tego roku z Rosji przyjechało 822 000 ton stali. To niemal 60 proc. całego importu z tego kraju w ubiegłym roku. Ukraina w pierwszym półroczu wysłała do Polski więcej stali niż w całym roku ubiegłym – odpowiednio to 710 000 ton w połowie roku 2021 i 685 za cały ubiegły. Białoruś zwiększyła dostawy do Polski o połowę, do 141 000 ton. Na dalszych miejscach są Mołdawia, Indie, Korea Południowa i Turcja.Podsumowując pierwsze półrocze, Iwona Dybał zauważyła, że nożyce popytu i podaży wciąż się w Polsce rozwierały. Od maja tego roku różnica między produkcją a zużyciem wynosi 600 000 ton. To dwa razy więcej niż w maju ubiegłego roku. Kiedy patrzymy na udział importu w zużyciu stali, obraz jest niewesoły – na 7,7 mln ton zużytej stali aż 6,7 mln ton pochodziło z importu.Biorąc pod uwagę, że wyprodukowaliśmy w tym czasie 3,9 mln ton wyrobów gotowych, to krajowa produkcja sięga połowy rynku. Jest więc o połowę mniejsza od zużycia, ale znacznie wyższa niż różnica między zużyciem a importem.Według statystyk polskie firmy wyeksportowały 2,8 mln ton. Z drugiej strony tak duża różnica między produkcją krajową a zużyciem wskazuje, że polskie huty przy wykorzystaniu maksimum swoich mocy produkcyjnych nie są w stanie nawet zbliżyć się do poziomu zaspokojenia krajowych potrzeb, a więc jesteśmy skazani na import stali.Czytaj także: Węglokoks planuje inwestycje w hutniczej części Coraz większa różnica między popytem a podażą spowodowała skokowy wzrost cen. Według Polskiej Unii Dystrybutorów Stali tona blachy gorącowalcowanej, która w 2007 roku kosztowała 2240 zł, w tym kosztuje już 6114 zł. Cena tony prętów żebrowanych z 2730 zł w roku 2008 wzrosła w tym roku do 4270.- Największy wzrost dotyczył blachy zimnowalcowanej, choć w zasadzie był tylko teoretyczny, bo blacha ta i tak była praktycznie niedostępna – cała produkcja tego roku już jest wysprzedana. Ceny sięgały nawet 10 000 zł za tonę – mówiła Iwona Dybał.Tłumacząc, w jak trudniej sytuacji znaleźli się dystrybutorzy i końcowi użytkownicy, prezes PUDS wskazała zwłaszcza na dynamikę tych wzrostów w zestawieniu z realizacją inwestycji, które są zwykle budżetowane wiele miesięcy wcześniej. Zwróciła uwagę na przykład blachy gorącowalcowanej, której ceny rok do roku wzrosły w pierwszym kwartale 2021 o 46 proc., w drugim o 124 proc., a w trzecim nawet o 159 proc. - Nie można prowadzić działalności, kiedy ceny rosną o 120 proc., a nasze marże są jednocyfrowe – mówiła Iwona Dybał.Taki wzrost cen był dla rynku stali, ale także dla końcowych użytkowników „istnym trzęsieniem ziemi”. - Rynek absolutnie nie chciał przyjąć tych cen. Największy problem był z kontraktami długoterminowymi, których realizacja była zagrożona. Pojawiło się ryzyko zrywania kontraktów – powiedziała Iwona Dybał i przypomniała, że PUDS od kilku lat walczy o to, żeby wprowadzić indeksację cen przy podpisywaniu umów. Według Iwony Dybał ma to zabezpieczyć obie strony w wypadku tak wysokich wzrostów cen.Zobacz retransmisję sesji Hutnictwo, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - Jeżeli dało się przy zamówieniach publicznych wprowadzić waloryzację dla finalnych wykonawców, to dlaczego nie można takich mechanizmów wprowadzić w relacjach dystrybutor - finalny wykonawca? – pytała Iwona Dybał i dodała, że przy tak wielkiej konkurencji, jaka panuje obecnie na rynku, „pozycja dystrybutora w negocjacjach z dużym wykonawcą jest żadna”.Według Iwony Dybał pozytywnym trendem jest jednak następująca od kilkunastu tygodni stabilizacja produkcji w hutach i stopniowy spadek cen.