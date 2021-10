Polskie huty zbudowały globalnego stalowego giganta

Według Jerzego Podsiadło, byłego prezesa Polskich Hut Stali i Węglokoksu, kupno PHS było dla Lakshmiego N. Mittala jedną z najlepszych inwestycji w karierze, szybko dając kapitał potrzebny do przejęcia przez Mittal Steel największej stalowej firmy świata Arcelor i wskoczenie na fotel stalowego giganta. W swojej książce „Złota stal” Jerzy Podsiadło wyjaśnia, jak to było możliwe, że huty na skraju bankructwa nagle zaczęły przynosić takie dochody.

Dwóch starających się o PHS

Okres niewykorzystanych szans

Przekroczenie zobowiązań

Uratowana przed upadłością

Zresztą - według części obserwatorów - nie miało to sensu, bo cały sektor miał być trwale deficytowy i pomoc finansowa byłaby tylko „wyciąganiem pieniędzy”. Jedynym wyjściem, a w zasadzie „pozbyciem się kłopotu”, była prywatyzacja. Chodziło nie tylko o PHS. W 2003 roku Commercial Metals AG, należąca do amerykańskiej Commercial Metals Company, przejęła Hutę Zawiercie, a Huta Ostrowiec weszła do portfolio hiszpańskiej Celsy.Rozpoczęte w roku 2003 rozmowy z największymi firmami stalowymi na temat Polskich Hut Stali doprowadziły ostatecznie do złożenia oferty przez US Steel Corporation oraz LNM Holdings N.V., firmy należącej do Lakshmiego N. Mittala, wówczas jeszcze mało znanego biznesmena z Indii.„Prywatyzacja i w rezultacie dofinansowanie spółki umożliwiły jej przetrwanie, kontynuację restrukturyzacji i budowę pomyślnych perspektyw na dalsze lata” – napisał Jerzy Podsiadło.Według niego możliwości restrukturyzacyjne, które Lakshmi N. Mittal dostrzegł w polskich hutach, wraz ze zmianą koniunktury na międzynarodowych rynkach, pozwoliły dawnemu PHS tak szybko przejść od strat do wysokich zysków.W latach 2003-2007 produkcja sprzedana PHS S.A./AMP S.A. w zasadzie się nie zmieniła, oscylowała w okolicy 5-6 mln ton. W granicznych latach wynosiła ok. 5,5 mln ton. Znacznie zmieniła się natomiast jej wartość. Ceny wyrobów hutniczych średnio wzrosły w tym okresie od 1219,5 zł do 1006,2 zł. W efekcie przychody, które w roku 2003 wynosiły 6,661 mld złotych, w roku 2007 sięgnęły już 11,055 mld zł!Niestety, trzeba przy tym zauważyć, że był to także dla polskiego hutnictwa okres niewykorzystanych szans.W 2003 roku zużycie jawne wyrobów hutniczych wyniosło 7,7 mln ton, by w następnych latach wzrastać do 12 mln ton w roku 2007. Zużycie powiększyło się zatem o dwie trzecie, podobnie jak wyniki finansowe AMP.Produkcja nie wzrosła, bo już nie bardzo mogła – na skutek ustaleń akcesyjnych przed wejściem do Unii Europejskiej ograniczyliśmy możliwości wytwórcze całego sektora, więc w przypadku wolumenów nie miał jak wykorzystać poprawy koniunktury, która zresztą w Polsce była silniejsza i bardziej długotrwała niż w innych krajach UE - ze względu na „odkręcony” (wraz ze wstąpieniem do Unii) strumień środków wspierających rozwój inwestycji w naszym kraju. Pojawiły się natomiastkorzyści finansowe, na co wskazują choćby przytoczone wyżej wyniki AMP.Tak dobre rezultaty otworzyły, a już na pewno wyprostowały Mittalowi drogę do dalszych inwestycji. „Nie minęło bowiem nawet półtora roku od zakupu przez L. Mittala akcji PHS S.A., a prawie zbankrutowana wówczas spółka finansowała teraz jego dalsze akwizycje, m.in. zakup Arcelora. Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że dla L. Mittala zakup PHS S.A. był 'złotą' inwestycją” – czytamy w książce.Jerzy Podsiadło zwraca uwagę, że Lakshmi N. Mittal wywiązał się z wszystkich zobowiązań, jakie nakładała na niego umowa prywatyzacyjna. LNM Holdings do 2009 roku miała wyłożyć na modernizację polskich hut 2,4 mld złotych, a zainwestowała w tym czasie 3 mld złotych.Według Jerzego Podsiadły te inwestycje radykalnie unowocześniły proces produkcyjny i pchnęły polskie hutnictwo na wyższy poziom rozwoju.Auotr książki widzi jednak także niekorzystne działania koncernu. Pierwszym jest optymalizacja podatkowa, w wyniku której od 2007 roku wszystkie transakcje handlowe, nawet te na rynek krajowy, są księgowane w Luksemburgu i opodatkowane tam, a nie w Polsce.Drugim - wedlug Jerzego Podsiadly - stało się było pogorszenie zarządzania po przejęciu przez Lakshmiego Mittala firmy Arcelor i stworzenie ArcelorMittal, która - zdaniem autora książki - okazała się w całości firmą zbyt dużą do skutecznego zarządzania, a charakter wielkiej korporacji sprzyjał podejmowaniu nietrafnych decyzji personalnych. Mimo tego Jerzy Podsiadło w swojej książce ocenił restrukturyzację i prywatyzację Polskich Hut Stali pozytywnie, wskazując, że to uratowało je przed upadłością.„Była to w ogóle największa konsolidacja i prywatyzacja w historii polskiej gospodarki przeprowadzona w niezwykle trudnych warunkach pod groźbą upadłości i rozmów akcesyjnych. Dzisiaj możemy tylko wyrazić żal, iż w odpowiednim czasie nie zdołaliśmy skonsolidować i zrestrukturyzować hut, a w rezultacie zbudować sami narodowego koncernu stalowego, chociaż prawda jest taka, że nikomu w Europie się to nie udało” – napisał Jerzy Podsiadło.