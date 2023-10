Polskie stocznie mogą złapać wiatr w żagle

Rozwój morskich farm wiatrowych sprawia, że potrzebne będą nowe statki do ich obsługi. To z kolei szansa dla polskiego przemysłu stoczniowego, który jest w stanie konkurować na rynku z dostawcami z całego świata – mówi w rozmowie z WNP.PL Ireneusz Ćwirko, prezes Stoczni Crist.

Nowa jednostka wyprodukowana w Stoczni Crist, która trafiła właśnie do armatora Femern Link Contractors, to specjalistyczny sprzęt do wyrównywania dna morskiego, który wesprze ogromny projekt infrastrukturalny - budowę tunelu łączącego Kopenhagę z Hamburgiem.

- Takiej jednostki jeszcze nie było. Wyprodukowana przez Stocznię Crist jednostka NB 131 to kolejny projekt, który ma służyć do realizacji istotnych inwestycji infrastrukturalnych w Europie – mówi w rozmowie z WNP.PL Ireneusz Ćwirko, prezes spółki.

- Rozbudowa floty statków potrzebnych do rozwoju morskich farm wiatrowych to szansa dla przemysłu stoczniowego – podkreśla Ćwirko.

- Chcemy zbudować jednostki z napędem na tzw. zielony metanol czy amoniak, bo koncerny energetyczne inwestujące w farmy morskie są zainteresowane niskim śladem węglowym - dodaje prezes Stoczni Crist.

Czym wyróżnia się nowa jednostka, NB 131, wyprodukowana w Stoczni Crist?

- Oddana właśnie na rzecz armatora Femern Link Contractors, czyli konsorcjum największych europejskich firm budowlanych, jednostka jest wysoce wyspecjalizowana. To jednocześnie jeden z najtrudniejszych technicznie projektów, z jakimi miałem do czynienia w swojej 40-letniej karierze jako budowniczy statków.

Służy do wyrównywania dna morza, na którym układane będą elementy tunelu, który połączy Hamburg z Kopenhagą. Dziś to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w Europie o wartości prawie 10 miliardów euro. Powstające połączenie skróci podróż pomiędzy tymi miastami o ponad 1,5 godziny, a w konsekwencji - zmniejszy istotnie emisje gazów cieplarnianych.

Chciałbym podkreślić nasze zaangażowanie w rozbudowę infrastruktury. Nasza stocznia dostarczyła w ostatnich latach kilka specjalistycznych jednostek do instalacji morskich farm wiatrowych, takich jak Innovation czy Vidar. Statki te przyczyniły się do budowy kilku gigawatów mocy z zainstalowanych farm wiatrowych na europejskich akwenach morskich. Wybudowaliśmy też kilka jednostek, których używano m.in. do stworzenia sztucznej wyspy w Monaco, czy jednostkę wykorzystaną do budowy drogi wokół wyspy Reunion.

Trudna kwestią i dużym wyzwaniem jest dziś ograniczenie emisji CO2 w transporcie morskim. Jak rozwiązujecie ten problem?

- Ukończyliśmy już wiele projektów w pełni zgodnych z polityką ESG ((troska o środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny - red.). Wybudowaliśmy serię promów o napędzie elektrycznym, które operują na wodach Skandynawii, przewożąc codziennie tysiące samochodów i ludzi. Ich baterie są ładowane podczas cumowania, w czasie gdy trwa rozładunek i załadunek samochodów.

Aktualnie pracujemy nad projektami dla głównych operatorów zajmujących się instalacją fundamentów i turbin wiatrowych z tzw. zielonym napędem. Ich flota wymaga wielu nowych jednostek, bo przecież rosną moce turbin, jakie są instalowane na morzach. Do tej pory były to turbiny 10-12 MW, teraz zastępowane są mocą 15 MW, a za kilka lat wejdą do użytku turbiny 18-20 MW.

Inwestycje morskie wymagają budowy zupełnie nowych jednostek

Wymagają one jednak większych dźwigów, na głębsze wody; dłuższych i bardziej wytrzymałych nóg. Co ważne: do tej pory flota napędzana jest klasycznym paliwem. My chcemy zbudować jednostki z napędem na tzw. zielony metanol czy amoniak, bo klienci końcowi, czyli koncerny energetyczne, inwestujące w farmy morskie, są zainteresowane niskim śladem węglowym, również w fazie instalacyjnej.

Co oznaczają rosnące plany budowy morskich farm wiatrowych dla spółki Crist?

- Ogólnoeuropejskie założenia, czyli budowa 300 GW mocy morskich farm wiatrowych do roku 2050, kreują ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczną flotę do budowy i obsługi tych farm.

Oprócz fundamentów i wież wiatrowych istotnym elementem są stacje transformatorowe. Dla przykładu: na projekty, jakie będą realizować polscy inwestorzy na Bałtyku, trzeba będzie ok. 20-25 takich stacji. To dla nas szansa.

Szansą dla polskiego przemysłu są odpowiednie rozwiązania prawne

Aktualnie nasza spółka córka Crist Offshore uczestniczy w kilku postępowaniach przetargowych na dostawę tych elementów. To dla nas część nowej strategii i uczestnictwo w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

Tym bardziej że Polska posiada rozwiązania prawne dedykowane, tzw. local content, czyli preferowania zakupów w polskich firmach. Nasza lokalizacja nad samym morzem, ponad 30 lat doświadczeń w branży powodują, że jesteśmy kompetentnym i konkurencyjnym partnerem dla głównych realizatorów inwestycji morskich farm wiatrowych.

Wcześniej wspomniałem, że to szansa, także dlatego że mamy bardzo kompetentną załogę. Nasi pracownicy, inżynierowie i konstruktorzy są w stanie budować statki i konstrukcje, które konkurują na rynku z dostawcami z całego świata. Przez ostatnie dziesięciolecia prawie każdy z naszych projektów stanowił prototyp, a klienci, którzy z nami zaczęli współpracę, wracają do nas realizować kolejne przedsięwzięcia.

Nasi pracownicy są też świadomi zagrożeń klimatycznych, dlatego jedną z ostatnich naszych decyzji jest powołanie przez Stocznię Crist Fundacji działającej na rzecz ochrony mórz europejskich – Crist Blue Marine. Jej misją będzie poprawa jakości wód morskich. Jak wiemy, oceany pochłaniają 25 proc. emisji gazów cieplarnianych i produkują połowę tlenu, z którego wszyscy korzystamy.