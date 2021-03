Polskie zakłady ArcelorMittal na drodze do stali z niskim śladem węglowym

ArcelorMittal uruchamia inicjatywy XCarb, które mają wspomagać dążenie do produkcji niskowęglowej stali. Pojawią się zielone certyfikaty, bardzo niskoemisyjna stal ze złomu i fundusz na rozwój bezwęglowych technologii. Polska ma w tych działaniach swoje miejsce - zaczniemy testować wykorzystanie bogatych w wodór gazów koksowniczych w wielkich piecach.

Bezpośrednia redukcja bliżej opłacalności

Wodór uzupełni gorący dmuch

Jeszcze nie wiadomo, co zastąpi wielkie piece w Polsce

Osiągnięcie neutralności emisyjnej planowane na 2050 rok

- Biowęgiel i gromadzenie dwutlenku węgla nie wystarczą, ale technologie się rozwijają i być może w przyszłości dojdzie do jakichś przełomów w tych obszarach. Z drugiej strony staramy się przewidzieć, jaka może być za 10 lat cena wodoru. Obydwie drogi mają zalety i ograniczenia. Obecnie jest zbyt wcześnie, by powiedzieć, która droga dekarbonizacji stali okaże się dominująca - powiedział Aditya Mittal.Ekonomicznie produkcja przy pomocy wodoru jest dziś nieopłacalna, dlatego koncern rozwija także inne ścieżki zmniejszania węglowego śladu swoich wyrobów. - Już samo zastosowanie gazu w bezpośredniej redukcji daje znaczne obniżenie emisji mniejszym kosztem niż stosowanie wodoru - zauważa Aditya Mittal.Koncern prowadzi obecnie projekty związane z bezpośrednią redukcją w Niemczech i we Francji, w których wykorzystuje częściowo tą technologię poprzez wtłaczanie gazów do istniejących wielkich pieców i uważa, że te projekty powinny stać się opłacalne.Czytaj także: ArcelorMittal ma wydać do 65 mld euro na technologie umożliwiające osiągnięcie w 2050 roku neutralności klimatycznej - Widząc zmiany cen praw do emisji w krótkim i średnim terminie, wzrost zainteresowania nabywców niskowęglową stalą i możliwościami wsparcia przez fundusze unijne, wierzymy, że instalowanie technologii opartych na bezpośredniej redukcji ma ekonomiczny sens. Widzimy światełko w tunelu - powiedział Aditya Mittal.Podobny projekt będzie prowadzony także w Polsce. Nie zacznie się od razu od wodoru, ale Gert van Poelvoorde stwierdził, że będzie etapem pośrednim na drodze do wykorzystania tego gazu.- W Polsce pracujemy nad wykorzystaniem w wielkich piecach gazu koksowniczego. Pracując nad tą technologią sprawdzamy przy okazji możliwości wykorzystania wodoru w wielkich piecach, bo gaz koksowniczy zawiera 60 proc. wodoru - powiedział Gert van Poelvorde.Obecnie gaz koksowniczy jest wykorzystywany w elektrowni, co oznacza, że część zawartego w nim węgla trafia jednak do atmosfery. - W wypadku wielkiego pieca jest on wyłapywany, co oznacza, że to lepsze niż wykorzystanie w elektrowni. Im więcej, tym lepiej, ale wciąż nie jest powiedziane, ile można go wykorzystać - powiedział Geert van Poelvoorde.Obecnie finalizowany jest projekt budowy gazociągu, który ma dostarczać gaz koksowniczy z koksowni w Zdzieszowicach do huty w Dąbrowie Górniczej. Koncern chce rozmawiać z rządem na temat ewentualnego wsparcia tej inwestycji.Prawdopodobnie gaz będzie wykorzystywany tak samo jak wodór we wspomnianych instalacjach w Niemczech i Francji, a także w projektach prowadzonych przez inne koncerny stalowe. Część dysz wtłaczających obecnie do wnętrza wielkiego pieca gorące powietrze, tzw. gorący dmuch, zostanie dostosowana do wtłaczania gazu, a wodór dokona redukcji części rudy żelaza, zamiast węgla z koksu. Zmniejszy to emisję CO2, bo mniej będzie się zużywać koksu. Zdaniem Gerta van Poelvoorde ta technologia może być wykorzystywana do obniżania śladu węglowego pieców w Dąbrowie Górniczej przez wiele lat.Prace nad wodorem prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na koks, a więc także węgiel koksowy. - W wypadku bezpośredniej redukcji w ogóle nie ma już zużycia węgla, tylko gaz ziemny lub wodór. W przypadku Smart Carbon stosujemy nadal technologię wielkich pieców, ale wykorzystując węgiel ze źródeł odnawialnych i wyłapując dwutlenek węgla z gazów procesowych. W tym momencie trudno powiedzieć, jaki wpływ na wykorzystanie przez nas węgla będą miały te technologie. Oczywistym kierunkiem jest zmniejszanie zużycia węgla, ale pamiętajmy, że głównym celem nie jest redukcja zużycia węgla tylko emisji CO2 - powiedział Aditya Mittal.Na razie trudno także powiedzieć jaka będzie przyszłość huty ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Gert van Poelvoorde zaznaczył, że koncern tworzy plany dekarbonizacji dla każdego zakładu. - Analizujemy także, kiedy w przyszłości będziemy musieli zastąpić wielkie piece instalacjami bezpośredniej redukcji wykorzystującymi wodór lub piecami elektrycznymi. Wymaga to m.in. rozmów z władzami, bo piec elektryczny będzie potrzebował dużych ilości energii. Te analizy trwają i dopiero w najbliższych latach zobaczymy, czym się zakończą - stwierdził Gert van Poelvoorde i dodał, że bardzo wiele będzie zależało od czasu eksploatacji obecnie pracujących w Dąbrowie pieców i stanu dostępnych technologii w okresie, kiedy dojdą one do kresu swojego użytkowania.Pierwotna produkcja stali o zmniejszonym śladzie węglowym to jeden z kierunków XCarb. Kolejnym jest stał wytwarzana ze złomu w piecach elektrycznych (łukowych). Według ArcelorMittal ślad węglowy takiej stali to tylko 300 kg na tonę, jeżeli wykorzystuje się wyłącznie złom i energię odnawialną. Obecnie do pieców elektrycznych oprócz złomu dodaje się także slaby, czyli stal pierwotną, aby uzyskać wyższą jakość stali z tych pieców, a w wypadku wielkiego pieca przy produkcji tony stali wytwarza się około 2 ton CO2.Czytaj także: Cło węglowe jak kij - ma dwa końce, którymi może przyłożyć Trzecią „nogą” XCarb ma być fundusz umożliwiający inwestycje w badania nad innowacyjnymi technologiami, które przyspieszą uzyskanie neutralności emisyjnej w produkcji stali. ArcelorMittal chce go co roku zasilać kwotą 100 mln euro.- Wprowadzenie przez nas inicjatywy XCarb daje pełen przekrój naszych działań dekarbonizacyjnych w ramach jednej wspólnej marki. Celem jest przedstawienie naszym interesariuszom palety zróżnicowanych inicjatyw podejmowanych przez nas, by osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku - powiedział Aditya Mittal.