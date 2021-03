Pomoc publiczna dla modernizacji baterii koksowniczej w Dąbrowie Górniczej

Planowana przez spółkę JSW Koks modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej dostanie łącznie do 13,9 mln euro pomocy publicznej. W środę firma otrzymała decyzję o wsparciu przedsięwzięcia, wydaną przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE).

Wyceniana wcześniej na ok. 350 mln zł modernizacja baterii nr 4 w koksowni w Dąbrowie Górniczej należy do kluczowych inwestycji planowanych w koksowniczej części grupy JSW.

Efektem przedsięwzięcia ma być obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie uciążliwości dla środowiska oraz poprawa jakości wytwarzanego koksu.

Po remoncie instalacja ma być jedną z najnowocześniejszych w światowym koksownictwie.

"Szacowana wysokość ulgi podatkowej, przy uwzględnieniu pomocy publicznej dla projektu także z innych źródeł, może wynieść 13,9 mln euro. Decyzja o wsparciu udzielona jest na okres 10 lat - ulga podatkowa będzie wykorzystana po zakończeniu inwestycji, której dotyczy" - poinformował PAP rzecznik JSW Koks Roman Brańka.

Wyceniana wcześniej na ok. 350 mln zł modernizacja baterii nr 4 w koksowni w Dąbrowie Górniczej należy do kluczowych inwestycji planowanych w koksowniczej części grupy JSW. Efektem przedsięwzięcia ma być obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie uciążliwości dla środowiska oraz poprawa jakości wytwarzanego koksu. Po remoncie instalacja ma być jedną z najnowocześniejszych w światowym koksownictwie.

W lutym ub. roku spółka JSW Koks, skupiająca aktywa koksownicze grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, złożyła w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej list intencyjny, zwracając się z prośbą o ocenę możliwości wsparcia przedsięwzięcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego - w ramach pomocy publicznej udzielanej w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Analiza potwierdziła zasadność wsparcia przedsięwzięcia.

Zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020, dla projektów realizowanych na terenie woj. śląskiego wartość udzielonej pomocy publicznej może wynosić do 25 proc. kosztów kwalifikowalnych. W przypadku dąbrowskiej inwestycji maksymalna wartość pomocy, możliwa do uzyskania bez notyfikacji Unii Europejskiej, to ponad 18,7 mln euro ze wszystkich źródeł finansowania w ramach pomocy publicznej.

Modernizacja dąbrowskiej baterii jest istotna m.in. dla zachowania zdolności produkcyjnych JSW Koks, a także ze względu na planowane do wdrożenia rozwiązania technologiczne, techniczne i proekologiczne, dające większe możliwość większego wykorzystania rodzimego węgla koksowego, wydobywanego w kopalniach JSW.

Jak informowano w ub. roku, JSW Koks zamierza w kolejnych latach utrzymać stabilną produkcję koksu na poziomie ok. 3,5 mln ton rocznie. Zatrudniająca ok. 2,4 tys. osób firma, to podmiot skupiający aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, złożony z dawnego Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu (z koksowniami w Zabrzu i Radlinie) oraz Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Produkcja koksu należy do strategicznych obszarów działania grupy JSW.