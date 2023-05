Poprawa na rynku aluminium spodziewana jest najwcześniej za rok

Alumetal widzi pogarszającą się sytuację odbiorców z wielu segmentów i nie spodziewa się poprawy w ciągu najbliższego roku. - Żeby można było procesy inwestycyjne znowu poważnie rozważać, trzeba obniżenia stóp procentowych – powiedziała Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Alumetalu.

W pierwszym kwartale tego roku europejski przemysł motoryzacyjny pokazał wzrosty, ale inne branże, przemysł budowlany czy AGD znacznie zmniejszyły popyt na stopy aluminiowe.

Nastąpiła spodziewana korekta marż rynkowych i Alumetal zakłada, że presja na marże będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach.

Prezes Alumetalu nie widzi potencjału na poprawę sytuacji w tym roku – budownictwo może ruszyć w połowie przyszłego roku, a przyszłość motoryzacji trudno ocenić.

Podczas konferencji wynikowej poświęconej pierwszemu kwartałowi zarząd Alumetalu od razu uciął najciekawszy wątek, zapowiadając, że nie zamierza komentować sytuacji związanej z perspektywami zmian właścicielskich spółki. Przypomnijmy: koncern Hydro, który już w ubiegłym roku starał się objąć nawet 100 proc. akcji Alumetalu ostatecznie uzyskał na to zgodę Komisji Europejskiej, ale kilka dni temu kolejna spółka, Elemental Holding, zapowiedziała chęć przejęcia pakietu akcji polskiej spółki. Wygląda więc na to, że mogą być dwa wezwania na Alumetal.

Nawiązując do wyników pierwszego kwartału, Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Alumetalu, uznała, że zarząd jest zadowolony z wyników. Podkreśliła przy tym, że obecnie odnosi się je do wyników ubiegłego roku, które były bardzo dobre („nie do powtórzenia”), a otoczenie rynkowe w pierwszym kwartale było znacznie bardziej wymagające niż przed rokiem.

Motoryzacja poszła w górę, ale inne segmenty w dół

- Europejski przemysł motoryzacyjny pokazał wzrosty, ale inne branże, przemysł budowlany czy AGD znacznie zmniejszyły popyt na stopy aluminiowe. Nastąpiła także spodziewana korekta marż rynkowych, ale nasza jednostkowa marża utrzymała się w okolicach średniego jednostkowego wyniku ostatnich trzech lat – powiedziała Agnieszka Drzyżdżyk. Przyznała przy tym, że spodziewa się dalszej presji na marże rynkowe, co będzie miało wpływ na wyniki Grupy Alumetal.

Według Agnieszki Drzyżdżyk od obserwowanego w pierwszym kwartale spadku zapotrzebowania ze strony takich segmentów jak budownictwo czy AGD, dołączyły pierwsze negatywne sygnały ze strony odbiorców przemysłu motoryzacyjnego. - Jesteśmy w drugim kwartale, więc należy się spodziewać odzwierciedlenia tej sytuacji słabnącego popytu w naszych wolumenach sprzedaży. Jest zdecydowanie za wcześnie mówić o sytuacji w całym roku - dopiero rozpoczyna się kontrakcja 3 kwartału – powiedziała Agnieszka Drzyżdżyk.

Prezes Alumetalu nie widzi potencjału na poprawę sytuacji w tym roku. - Nasi odbiorcy z segmentu budowlanego oczekują poprawy dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Żeby można było procesy inwestycyjne znowu poważnie rozważać, trzeba obniżenie stóp procentowych. Trudno powiedzieć, jak zmieni się sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym. Wydaje się, że motorem zmiany może być inna polityka cenowa przy sprzedaży nowych samochodów, ale to jest narzędzie, które mają w rękach producenci aut – powiedziała Agnieszka Dryżdżyk.

Alumetal zdobywa coraz więcej przychodów w Polsce

W pierwszym kwartale roku Alumetal kontynuował ubiegłoroczny trend większej lokalizacji sprzedaży w Polsce. Według Agnieszki Drzyżdżyk ten trend może się utrzymać. – To nie wynik pojedynczego czynnika. Na taką zmianę wpływa dość skomplikowana sytuacja natomiast część przetargów, które odbywały się w pierwszym i drugim kwartale pozwoliła nam powalczyć o większą ilość zamówień u klientów krajowych. Chcielibyśmy się też o to oprzeć w kolejnych kwartałach, co nie znaczy, że po kilku miesiącach sytuacja się nie odwróci – dodał Przemysław Grzybek, członek zarządu Alumetalu ds. finansowych.

W pierwszym kwartale tego wolumen sprzedaży wyrobów Grupy Alumetalu wyniósł 62,7 tys. ton i był o 5 proc. niższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży spadły o ponad 6 proc. rok do roku, do poziomu 785,9 mln zł. Wynik EBITDA (przychody minus koszty operacyjne bez amortyzacji) zmniejszył się do poziomu 55,6 mln zł, co oznacza spadek o 19 proc. Zysk netto wyniósł 40,1 mln zł i był niższy rok do roku o 32 proc.