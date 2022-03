Poprawa sytuacji na rynku stali wymaga nie tylko zakończenia wojny

Według Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS) obecne braki rynkowe, a co za tym idzie wzrost cen, to wynik nałożenia się przerw w dostawach - spowodowanych wojną rozpętaną przez Rosję w Ukrainie - i dławiącego przemysł od miesięcy wzrostu kosztów energii. Realna poprawa na rynku wymaga nie tylko zakończenia wojny, ale także uwolnienia rodzimej produkcji oraz zawieszenia safeguardu.

Ukraina to duży dostawca półwyrobów stalowych

Czas zawiesić safeguard

Kontrakty długoterminowe przede wszystkim

PUDS przypomniał, że blisko połowa kęsisk płaskich trafiających do Unii Europejskiej pochodzi z Ukrainy. Brak tych dostaw wpłynął na ograniczenie produkcji walcowni we Włoszech, Francji i Belgii.Polski przemysł stalowy wyprodukował w ubiegłym roku 8,1 mln ton stali, z czego 5,4 mln ton trafiło na eksport. Zużycie jawne w kraju wyniosło 15 mln ton, a import - 13 mln ton - a to wskazuje, jak mocno nasz rynek jest uzależniony od dostaw stali z zagranicy.Czytaj także: Stal z Rosji do Unii już nie wjedzie „Zdecydowana większość dostaw z zagranicy pochodzi od partnerów z Unii Europejskiej, jednak wobec tożsamych problemów hutnictwa w całej Europie, nie ma możliwości szybkiego kompensowania luk dostawami z innych kierunków. Nie są znane również skutki zmian przepływów stali i surowców na całym świecie, które spowoduje wojna w dłuższej perspektywie” – czytamy w komunikacie PUDS.Kolejnym „graczem” na stalowym rynku jest mechanizm safeguardu na wyroby stalowe, który ogranicza dostępność stali z innych kierunków i w ostatnich latach doprowadził - według PUDS - do systematycznego spadku importu stali do Unii Europejskiej.„Mając na uwadze powyższe zjawiska w obszarze produkcji i importu, należy zauważyć, że miały one wszystkie wpływ na dostępność stali dla dystrybutorów w Polsce, a co dalej za tym idzie, również dla mniejszych pośredników i odbiorców. W sytuacji dużej niepewności na rynku, część hut czasowo wstrzymała przyjmowanie nowych zamówień i ofertowanie, co skutkowało podobnym działaniem ze strony dystrybutorów. Producenci stali starają się przeczekać czas największej niepewności, aby oferować przyszłą cenę stali w oparciu o zabezpieczone pozycje kosztowe, co wydaje się być obecnie bardzo trudne – podobny problem przekłada się również na działalność dystrybutorów” – napisała Iwona Dybał.PUDS zaznacza, że zarówno huty, jak i dystrybutorzy w pierwszej kolejności koncentrują się na wywiązaniu z kontraktów długoterminowych, co ograniczyło w ostatnich tygodniach dostępność stali dla zakupów spotowych.Czytaj także: Własne wiatraki lub reaktory. Huty mają dość huśtawki cen „Wraz ze stabilizacją sytuacji na rynku należy się spodziewać również zwiększania dostępności stali, jednak tak znaczący wzrost kosztów skutkuje obecnie bezprecedensowym wzrostem cen stali na całym świecie, również w Polsce. Może to oznaczać dla wielu dystrybutorów, ale również odbiorców końcowych, problemy z wywiązaniem się z kontraktów długoterminowych, a także powodować dalsze problemy z dostępnością stali, ponieważ wielu odbiorców zapewne będzie zwiększać zamówienia w obawie o przyszłą dostępność i cenę materiału” - napisała Iwona Dybał.Według PUDS realna zmiana sytuacji na rynku wiązać się może jedynie ze zwiększeniem europejskiej produkcji, czasowym zniesieniem mechanizmu safeguardu w celu zwiększenia dostaw zagranicznych i zakończeniem działań wojennych w Ukrainie.