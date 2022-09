Popyt na stal hamuje. Widać to w wynikach spółek

Drozapol-Profil, polski dystrybutor wyrobów hutniczych, zanotował w pierwszym półroczu niższe przychody i zysk. Spółka zwraca uwagę na istotny spadek popytu na stal, co wpływa negatywnie na wyniki.

Przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej Drozapol-Profil w I półroczu 2022 r. wyniosły prawie 75 mln zł zł i były o blisko 17 proc. niższe rok do roku. Zakupy surowca wyniosły 60 mln zł, co oznacza spadek o 6 proc. rok do roku. Spadek wartości zakupów po części jest spowodowany wysokim stanem magazynowym oraz spadkiem popytu.

Zys netto wyniósł w pierwszym półroczu 12,4 mln zł, mniej o 16 proc. w ujęciu rok do roku.

Zawirowania związane z popytem hamują wzrosty cen wyrobów stalowych

Wiodącą kwestią pozostaje sytuacja popytowa w kraju i na świecie. Marzec 2022 był okresem nagłego wzrostu cen z utrzymującym się wzmożonym popytem, co przyczyniło się do tego, że firma wygenerowała wysokie wyniki finansowe.

W dalszej części roku, w związku z rosnącymi kosztami na rynku kredytów hipotecznych, wysoką inflacją, wysokimi cenami produktów budowlanych rynek inwestycji, budowlany uległ spowolnieniu, a co za tym idzie przyszedł okres spadku popytu i korekty cen na rynku stalowym.

- W związku z tym, że rynek pozostaje od dłuższego już czasu pod wpływem stagnacji i stosunkowo niskiej aktywności zakupowej z jednej strony, a z drugiej strony boryka się z coraz wyższymi kosztami produkcji, coraz więcej hut ogranicza produkcje, wygasza piece w swoich stalowniach, wykorzystuje okres niskiego popytu na remonty, ogłasza przestoje itd. Z ekonomicznego punktu widzenia, oczywistym jest, że wobec tak wysokiej inflacji i dynamicznie rosnących kosztów produkcji, ceny wyrobów hutniczych powinny rosnąć, niestety jest to dość mocno ograniczane popytem, szczególnie końcowym a także dużo niższym zapotrzebowaniem ze strony klientów zagranicznym, czyli spadkiem importu - wskazuje spółka.