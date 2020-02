Potężna strata hutniczego giganta

Największy koncern stalowy na świecie ArclorMittal podał wyniki finansowe za ubiegły rok. Spółka zanotowała aż 2,5 mld dol. straty. Ponad 70 proc. tej sumy „zawdzięcza” czwartemu kwartałowi. Ale jest światełko w tunelu.

Wielki piec w Krakowie znów zapłonie

W odniesieniu do przyszłości stwierdził: że chociaż warunki rynkowe nadal stanowią wyzwanie, pojawiły się zachęcające oznaki poprawy, szczególnie na głównych rynkach w USA, Europie i Brazylii.- Poziom zapasów osiągnął bardzo niski poziom po okresie ich wyprzedaży, dlatego klienci wracają na rynek, powodując wzrost cen – powiedział Mittal.Na pozytywne sygnały płynące z rynku uwagę zwracała także minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, po ogłoszeniu decyzji ArcelorMittal o ponownym uruchomieniu części surowcowej krakowskiej huty, czyli wielkiego pieca i stalowni, która została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r.Czytaj więcej: ArcelorMittal wznawia pracę wielkiego pieca w krakowskiej hucie Przypomnijmy, że ArcelorMittal Poland 12 listopada ub.r. ogłosił decyzję o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Przedstawiciele AMP argumentując decyzję o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej krakowskiej huty wskazywali na wyzwania, z jakimi mierzy się europejskie hutnictwo. Są to wysokie ceny surowców, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost importu z krajów trzecich.Ponadto - przypomniano - wszystkie te czynniki występują przy globalnej nadwyżce zdolności produkcyjnych w hutnictwie, która obecnie wynosi ponad 400 mln ton.Według przedstawicieli AMP, zgodnie z deklaracjami spółki z maja zeszłego roku, żaden z pracowników krakowskiej huty nie stracił pracy w wyniku decyzji o czasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej.Blisko połowa z 800 pracowników części surowcowej została w Krakowie. Ponad 300 z nich zostało przekierowanych do pracy w walcowniach, a ponad 100 pracuje przy utrzymaniu instalacji wielkiego pieca i stalowni w należytym stanie technicznym umożliwiających szybki restart pieca.Blisko 300 pracowników z Krakowa dojeżdża do pracy w hucie AMP w Dąbrowie Górniczej, a dla około 100 osób przewidziano tzw. urlop postojowy, podczas którego otrzymują wynagrodzenie obliczone na podstawie porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi.Teraz - według deklaracji spółki - w połowie marca br. powinno nastąpić wznowienie pracy części surowcowej w krakowskiej hucie.ArcelorMittal to największy koncern stalowy na świecie. Firma powstała czternaście lat temu, ma siedzibę w Luksemburgu. Prowadzi działalność na całym świecie. W ubiegłym roku spółka zatrudniała około 209 tys. osób.Swoje zakłady firma ma także w Polsce. Najważniejszymi są huty w Dąbrowie Górniczej i Krakowie.ArcelorMittal Poland podjął decyzję Według zapowiedzi spółki powinno to nastąpić w połowie marca br.