Powstaje największy na świecie producent złota

Newcrest Mining zaakceptował ofertę przejęcia złożoną przez Newmont. Za około 28,8 mld dol. australijskich powstanie największy producent złota na świecie.

Akcjonariusze Newcrest otrzymają 0,4 akcji Newcrest za każdą posiadaną przez nich akcję Newcrest, co daje im 31 proc. własności połączonej grupy, poinformowała w poniedziałek firma z Melbourne.

Newcrest wypłaci również specjalną dywidendę przed zakończeniem inwestycji w wysokości do 1,10 dol. na akcję.

- Ta transakcja połączy dwóch wiodących światowych producentów złota, przynosząc znaczną wartość akcjonariuszom Newcrest dzięki akceptacji naszego wyjątkowego planu rozwoju - napisał w oświadczeniu prezes Newcrest, Peter Tomsett.

Nowy koncern będzie miał aktywa w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Australii i Papui-Nowej Gwinei. Zwiększy również swoją ekspozycję na miedź, kluczowy metal w przejściu na czystą energię.

Transakcja prawdopodobnie oznaczać będzie apogeum zaciekłej pięcioletniej konsolidacji wśród największych światowych firm w górnictwie złota. Rozpoczęła się ona się od pościgu Barrick Gold Corp. za Randgold Resources Ltd. i obejmuje przejęcie Yamana Gold Inc. za 5,2 miliarda dolarów,. Propozycja amerykańskiej firmy Newmont pojawiła się zaledwie kilka tygodni po tym, jak cena złota w handlu spotowym zbliżyła się do rekordu wszechczasów w obliczu globalnej stagflacji.

Newmont po raz pierwszy zwrócił się do swojego australijskiego rywala w lutym z niewiążącą ofertą w wysokości 17 miliardów dolarów, która została odrzucona przez zarząd Newcrest. Amerykańska firma podniosła ofertę w kwietniu do 19,5 mld dolarów i określiła ją jako najlepszą i ostateczną ofertę.

Dyrektor generalny Newcrest, Sherry Duhe, powiedziała, że zarząd jest przygotowany do zarekomendowania propozycji swoim akcjonariuszom, pod warunkiem pomyślnego przeprowadzenia due diligence.