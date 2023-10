Powstaje nowy największy producenta złota na świecie

Ponad 96 proc. głosów akcjonariuszy koncernu górniczego Newmont Corporation poparło przejęcie australijskiej spółki wydobywającej złoto Newcrest Mining. Wartość transakcji to 16,8 mld dolarów.

Obie firmy spodziewają się sfinalizowania transakcji na początku listopada - poinformował Newmont.

W maju zarząd Newcrest poparł ofertę przejęcia od Newmont, co byłoby trzecią co do wielkości transakcją w historii zawartą przez australijską firmę.

Formalnie transakcję mogliby teoretycznie zablokować akcjonariusze Newcrest (głosowanie zaplanowano na 13 października), tyle że już wcześniej sygnalizowali oni poparcie dla transakcji.

W zeszłym tygodniu Newcrest poinformował, że Newmont otrzymał wszystkie rządowe zgody wymagane do zawarcia transakcji, w tym od Australijskiej Rady ds. Przeglądu Inwestycji Zagranicznych oraz organów ds. konkurencji w Australii, Kanadzie i Papui Nowej Gwinei.

Nowy koncern będzie miał aktywa w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Australii i Papui-Nowej Gwinei. Zwiększy również swoją ekspozycję na miedź, kluczowy metal w przejściu na czystą energię.

Transakcja prawdopodobnie oznaczać będzie apogeum intensywnej pięcioletniej konsolidacji wśród największych światowych firm w górnictwie złota. Rozpoczęła się ona się od pościgu Barrick Gold Corp. za Randgold Resources Ltd. i obejmuje przejęcie Yamana Gold Inc. za 5,2 miliarda dolarów.