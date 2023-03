Powstanie polski symulator spawalniczy

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna we współpracy z firmą Flint Systems rozpoczęła prace nad symulatorem spawalniczym w technologii VR. Symulator posłuży uczniom szkół branżowych w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

Urządzenie będzie wyposażone w inteligentną rękawicę, z pełną haptyką przenoszącą zarówno drgania jak i uczucie ciepła. Dzięki zastosowanej technologii ćwiczenia umiejętności spawalniczych będą przeprowadzane w bezpiecznych warunkach wraz z precyzyjną analizą.

Symulator będzie miał zastosowanie do realizacji kursów i szkoleń ze spawania w wielu technologiach, co umożliwi szybsze kształcenie uczniów w zawodzie technik spawalnictwa.

- Zależy nam, aby urządzenie służyło młody osobom do zdobywania umiejętności jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności, co jest niezwykle istotne przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej ścieżki kariery zawodowej. Sam prototyp będzie bardzo kosztowny, jednak szacujemy, że produkcja multiplikacji symulatorów zbliży się do kwoty 50 tys. zł za jedno stanowisko. Dzięki temu urządzenia będą w zasięgu możliwości finansowych szkół technicznych i nie tylko. Co ważne, symulator zostanie zbudowany w całości według polskiej myśli technologicznej – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dniu podpisania umowy pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a firmą Flint Systems rozpoczęły się prace badawczo-rozwojowe nad zbudowaniem innowacyjnej pracowni spawalniczej składającej się z symulatora spawalniczego z multiplikacjami. Łącznie powstanie 8 mobilnych stanowisk. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki wsparciu, które strefa otrzymała w 2022 roku od Fundacji Velux.