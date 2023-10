Powstanie wielka huta produkująca zieloną stal. Może pochłonąć nawet 6 mld euro

Szwedzka spółka H2 Green Steel prowadzi rozmowy z rządami Kanady w sprawie budowy zakładów stalowych w północnym Quebecu. Inwestycja mogłaby pochłonąć nawet 3 do 6 mld euro.

Przemysł stalowy jest wysokoemisyjnym. Co wiec ma zachęcić Kanadyjczyków do współfinansowania huty w północnym Quebecu? To, że w odróżnieniu od tradycyjnych zakładów, w tym produkcja stali będzie odbywała się za pomocą wodoru. W ten sposób emisje CO2 udałoby się zbić do bardzo niskiego poziomu. Nie byłby to pierwszy tego typu zakład H2 Green Steel.

Szwedzka firma właśnie rozpoczyna budowę swojej pierwszej fabryki w Boden w Szwecji, a ambitnym celem jest rozpoczęcie produkcji do końca 2025 roku. Podpisano już umowy na dostawy „zielonej blachy” z producentami samochodów, w tym z Mercedes-Benz Group.

- Widzimy zainteresowanie „zielona stalą” także w Kanadzie - powiedział dyrektor generalny H2GS Henrik Henriksson w wywiadzie dla Bloomberg News w Ottawie. Szwedzka delegacja spotkała się w stolicy z premierem Kanady Justinem Trudeau.

Produkująca "ekologiczną stal" huta miałaby być zlokalizowana na działce o powierzchni 500 akrów w mieście Sept-Iles, na północny wschód od Montrealu i wymagałby inwestycji od 3 miliardów euro do 6 miliardów euro. Nakłady zależałyby od finalnego projektu zakładu.

Jeden z planów przewiduje budowę przez H2GS fabryki „zielonego żelaza” i gigantycznego elektrolizera zasilanego energią odnawialną, który dostarczałby zakładowi wodór, zastępując węgiel wysokoemisyjny. Następnie żelazo byłoby eksportowane.

Bardziej ambitny scenariusz obejmowałby pełną hutę stali wymagającą aż 2000 pracowników, podobnie jak w zakładzie w Boden.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej produkcja stali, która od ponad stulecia opiera się na wielu tych samych technikach produkcji, odpowiada za około 8 proc. całkowitych emisji z systemów energetycznych.