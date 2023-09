Prezes KGHM: miedź napędza rewolucję energetyczną; to kluczowy surowiec

Miedź napędza rewolucję energetyczną; to kluczowy, strategiczny surowiec, bez którego transformacja energetyczna nie jest możliwa – powiedział we wtorek w Karpaczu prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot.

Szef KGHM: Wszystkie nasze produkty są na liście surowców strategicznych

Prezes KGHM uczestniczył w zorganizowanym w ramach 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu panelu dyskusyjnym "Surowce przyszłości - w których obszarach surowcowych Polska ma potencjał i powinna rozwijać wydobycie?"

Mówiąc o surowcach wydobywanych przez miedziową spółkę Zdzikot podkreślił, że dokument Polityka Surowcowa Państwa do 2050 r., który został przyjęty w ubiegłym roku, to "dokument wizjonerski". Prezes zwrócił uwagę, że w załączniku tego dokumentu zostały wskazane surowce strategiczne i krytyczne. "Wszystkie nasze produkty są na tej liście, zarówno miedź rafinowana, srebro, złoto, molibden czy nikiel" - wyliczył.

Prezes wskazał, że wszystkie projekty górnicze mają charakter długofalowy i są kosztowne. W tym kontekście Zdzikot wskazał na należący do KGHM Polska Miedź szyb GG-1 w Kwielicach na Dolnym Śląsku, który został otwarty w czerwcu tego roku. To najgłębszy szyb górniczy w Europie. "Przygotowanie tej inwestycji trwało kilkanaście lat" - przypomniał.

Zdzikot: KGHM stanowi filar bezpieczeństwa surowcowego Polski

Szef KGHM podkreślił, że miedź napędza rewolucję energetyczną, a bez tego surowca transformacja energetyczna nie jest możliwa. "W sierpniu tego roku Departament Energii USA dołączył miedź do listy surowców strategicznych wskazując na to, że do 2035 roku zapotrzebowanie na miedź podwoi się w skali świata" - powiedział, przypominając, że miedź jest również na liście surowców strategicznych w UE.

Prezes kombinatu miedziowego wskazał, że do produkcji samochodu o napędzie elektrycznym potrzeba 150 kilogramów miedzi, a do turbiny wiatrowej o mocy 3MW potrzeba niemal 5 ton miedzi.

Zdzikot podkreślił, że KGHM stanowi filar bezpieczeństwa surowcowego Polski. "Dziś wydobycie miedzi w Polsce z naszych złóż na Dolnym Śląsku stanowi 50 proc. ogólnej produkcji górniczej miedzi w UE" - zaznaczył, wskazując, że KGHM jest też drugim producentem srebra w świecie.

Dodał, że KGHM zabezpiecza także potrzeby państwa polskiego na miedź. "Pamiętajmy, że już dziś na świecie mamy ogromne niedobory miedzi. Dane wskazują, że UE zużywa rocznie o kilkaset tysięcy ton miedzi więcej niż jest w stanie wyprodukować na swoim terytorium" - poinformował prezes spółki.

Zdzikot wskazał przy tym, że wszystkie projekty inwestycyjne KGHM odpowiadają na potrzeby rynku.