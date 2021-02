Prezes KGHM: pomimo pandemii zrealizowaliśmy plany

Pomimo pandemii zrealizowaliśmy plany produkcyjne w 2020 r., co jest ogromnym sukcesem firmy i całej załogi - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Chludziński w czwartek w rozmowie w Radiu Wrocław podkreślił, że utrzymanie produkcji w kopalniach i hutach w czasie pandemii wymaga dużych nakładów pracy.

Chudziński podkreślił, że KGHM w ramach strategii rozwojowej skupia się na kilku obszarach.

"Po pierwsze na tym, by produkować w takiej skali, aby więcej sprzedawać; jest duży popyt i skupiamy się na tym, aby dbać o skalę produkcji; ale również skupiamy się na kosztach, czyli na tym, by produkować taniej i efektywniej, co nam się udaje" - mówił prezes.

Dodał, że aby utrzymać produkcję dziś i w przyszłości, KGHM musi ponosić nakłady inwestycyjne. "Cały czas utrzymujemy bardzo wysoką skalę nakładów inwestycyjnych" - zaznaczył Chludziński.



Wskazał, że spółka jest również zobligowana celami biznesowymi do inwestycji w zieloną energię.

Mówiąc o chilijskiej kopalni Sierra Gorda, prezes KGHM podkreślił, że spółka może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi i redukcją kosztów. "To pozwala nam mówić i niebawem korzystać z pozytywnych skutków finansowych tego projektu, co do niedawna nie było oczywiste" - mówił.





Dodał, że Sierra Gorda "musi obsługiwać swoje zobowiązania".



"I to się już dzieje, ponieważ byliśmy w stanie zwiększyć produkcję o ponad 20 proc., byliśmy w stanie minimalizować koszty, co powoduje również, że ten projekt staje się samowystarczalny (...). W tym roku przy dobrych cenach spodziewamy się dobrych wyników produkcyjnych (...) myślę, że niebawem będziemy w stanie otrzymywać pieniądze z tego projektu do grupy kapitałowej, czyli kierunek przepływu pieniędzy zmieni się" - mówił prezes.

Chludziński zaznaczył też, że KGHM jest jednym z największych konsumentów energii elektrycznej w Polsce.



"My już w tej chwili mniej więcej 20 proc. energii produkujemy sami. Używamy energię, którą wyprodukowaliśmy za pomocą naszych systemów. Skala tego będzie się zwiększać, chcemy produkować coraz więcej energii na własne potrzeby" - mówił prezes.

Dodał, że w tym obszarze nakłady inwestycyjne rok do roku będą coraz większe. "Mamy na to środki; mamy tereny i już niektóre projekty są oddane do użytku, a inne niedługo będą w fazie inwestycyjnej" - mówił.

Pytany o wyzwania, jakie stoją przed KGHM, Chludziński powiedział, że jednym z nich jest odpowiedź na trendy w świecie związane ze zwiększającym się popytem na produkty miedziowej spółki. "Technologie zielone w energetyce i transporcie czy coraz większy rozwój technologii cyfrowych, to wszystko powoduje, że potrzeba więcej miedzi. My musimy odpowiadać na te potrzeby, produkując coraz więcej i jak najtaniej" - mówił. Dodał, że wyzwaniem jest również transformacja energetyczna, którą KGHM rozpoczął.