Prezes KGHM: utrzymujemy ciągłość produkcji

Utrzymujemy ciągłość produkcji; produkcja odpowiada na wszystkie potrzeby handlowe, nie zaobserwowaliśmy zmian, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży – powiedział w środę prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

Chludziński podczas telekonferencji prasowej, na której zaprezentowane zostały wyniki Grupy KGHM za 2019 rok, odniósł się do sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

"Utrzymujemy ciągłość produkcji i to jest najważniejsze; produkcja odpowiada na wszystkie potrzeby handlowe, które mamy i mogę powiedzieć, że do tej pory nie zaobserwowaliśmy zmian jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży, jeśli chodzi o popyt" - powiedział prezes.

Chludziński wymienił środki ostrożności, jakie w związku z zagrożeniem epidemicznym podjęto w KGHM. Przypomniał, że już na początku ubiegłego tygodnia wstrzymano wyjazdy zagraniczne i ograniczono służbowe wyjazdy krajowe.

Zobacz też: Dobre wyniki KGHM. Pomogła rekordowa produkcja srebra



W KGHM działa też, całodobowo, specjalna infolinia, gdzie pracownicy mogą otrzymać informacje dot. zagrożenia związanego z epidemią oraz bezpieczeństwa pracy.

W miedziowej spółce wstrzymane zostały urlopy kluczowych osób na kierowniczych stanowiskach oraz BHP. "Tam gdzie to jest możliwe wszyscy dostają zgodę na pracę zdalną. Tak pracują zarówno osoby, które mają pod opieką dzieci, ale też i pracownicy w wieku 65 plus, którzy potencjalnie mogą być najbardziej zagrożeni wirusem"- mówił prezes.

W firmie prowadzona jest też zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna dotycząca zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Ograniczono też liczbę osób, którzy mogą znajdować się w windach zwożących pracowników do kopalni.

Chludziński podkreślił też, że KGHM wspiera walkę z zagrożeniem epidemicznym również poza firmą. W tym kontekście wymienił m.in. uruchomienie produkcji płynu do dezynfekcji rąk w należącej do KGHM firmie NITROERG.



"To jest firma, która na co dzień produkuje materiały wybuchowe. Ta firma nie miała linii produkcyjnej do tego płynu, jednak w trybie ekspresowym - zarówno jeśli chodzi o rejestracje tego produktu, jak i dzięki wysiłkowi technologów i kierownictwa firmy, udaje się już produkować pierwsze wersje testowe i przechodzimy do skali pełnowymiarowej produkcji" - mówił prezes.

Dodał, że należące do KGHM Centrum Badań Jakości włączyło się w przygotowania do wykonywania testów na obecność koronawirusa. "Oczywiście na zlecenie szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych; jeśli taka decyzja zapadnie to Centrum Badań i Jakości będzie takie testy wykonywało" - mówił.

Prezes poinformował też, że KGHM przekazał jeden budynek w Głogowie na potrzeby kwarantanny.



"Przekazanie innych budynków zadeklarowaliśmy" - mówił. Chludziński dodał, że miedziowa spółka przekazała ministerstwu zdrowia i urzędowi wojewódzkiemu część nadwyżek, jeśli chodzi o środki ochrony - np. maski. "Jesteśmy w trakcie doposażania szpitali z listy szpitali priorytetowych, jeśli chodzi o walkę z kronawirusem" - mówił.

Dodał, że KGHM, używając kontaktów zagranicznych, kompletuje zamówienia na środki indywidualnej ochrony osobistej z Chin. "Czekamy na potwierdzenie wolumenów" - mówił.