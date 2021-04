Prezes KGHM: wiemy, że przyszłość jest z miedzi!

KGHM opracowuje nowe rozwiązania wydobywcze, produkuje i tworzy własne urządzenia oraz maszyny do obsługi kopalń i hut. W firmie powstają również projekty związane z zastosowaniem uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Jak napisano w komunikacie spółki, jubileusz 60-lecia to okazja do podkreślenia znaczenia firmy na arenie międzynarodowej.

1 maja 1961 roku powstał Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie na Dolnym Śląsku. Spółka obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia utworzenia - podano w komunikacie.

"Jubileusz to 60 lat ciężkiej pracy wielu tysięcy ludzi, pracowników KGHM. To jest wielkie doświadczenie pokoleniowe. Jan Wyżykowski zrobił pierwszy krok, a za nim poszli kolejni odkrywcy i wizjonerzy. Powstawały kolejne oddziały, wprowadzaliśmy innowacje w produkcji, planowaliśmy kolejne inwestycje. Teraz przed nami kolejne lata ciężkiej pracy. Nie jest łatwiej, ale wiemy, że przyszłość jest z miedzi" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

Chludziński podkreślił, że obecnie KGHM to firma, która ma ogromny wpływ na polską i światową gospodarkę, dlatego miedziowy gigant z wizją bezpiecznej przyszłości dba o jakość produkcji i środowisko naturalne.

"Miedziany gigant dzięki zaangażowaniu pracowników sięga po nowe technologie, opracowuje nowe rozwiązania wydobywcze, produkuje i tworzy własne urządzenia oraz maszyny do obsługi kopalń i hut. W firmie powstają również projekty związane z zastosowaniem w KGHM uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji" - napisano w komunikacie.

W ramach jubileuszu KGHM uruchomi program "Dolina Miedziowa", którego celem będzie wsparcie rozwoju innowacji w spółce. Firma będzie rozwijać współpracę ze startupami. Już udało się rozpocząć projekt dotyczący przygotowania dla pracowników KGHM inteligentnego kasku. Urządzenie ma wzmocnić bezpieczeństwo załogi.

"KGHM pomimo pandemii realizuje strategię i ma określoną wizję rozwoju. W spółce realizowane są projekty fotowoltaiczne i wizjonerskie plany związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. Na koniec 2020 roku 22,42 proc. ogólnego zużycia energii w KGHM pochodziło ze źródeł własnych, wliczając w to produkcję z bloków gazowo-parowych" - czytamy w komunikacie.

Wydobywana przez KGHM miedź jest podstawą wielu technologicznych innowacji, w szczególności opartych o tzw. "zieloną energię". Na surowcu oparte są elektrownie fotowoltaiczne czy samochody elektryczne, które zawierają 4-krotnie więcej miedzi niż spalinowe. Szacuje się, że zapotrzebowanie na miedź podwoi się w ciągu najbliższych 20-30 lat.

Z okazji jubileuszu na budynku KGHM ZANAM w Legnicy powstał okolicznościowy mural, który nawiązuje do przemysłu wydobywczego w Zagłębiu Miedziowym. Specjalnie na obchody przygotowany został film o KGHM, w którym m.in. pokazane zostanie podziemne miasto i odkrywca złóż w Zagłębiu Miedziowym Jan Wyżykowski. W programie wystąpią górnicy, hutnicy, ratownicy i wiele innych osób z rodziny KGHM. Nie zabraknie także życzeń dla załogi od Prezydenta i Premiera - czytamy w komunikacie.

Z kolei 9 maja w Telewizji Polskiej wyemitowany zostanie odcinek Familiady z udziałem pracowników KGHM, którzy zmierzą się z gwiazdami TVP - podano w komunikacie.

"W 60-letniej historii KGHM Polska Miedź S.A. jest bardzo dużo ważnych dat, warto przypomnieć kilka z nich: 1 maja 1961 r. - utworzenie przedsiębiorstwa Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie; 12 września 1991 r. - przekształcenie w spółkę Skarbu Państwa; 10 lipca 1997 r. debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zagłębie Miedziowe swój rozwój zawdzięcza przełomowemu odkryciu złoża rudy miedzi. 23 marca 1957 roku dokonał tego dr Jan Wyżykowski" - napisano w komunikacie.