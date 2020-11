Prezes KGHM: zważywszy na pandemię ostatnie miesiące były bardzo dobre dla spółki

Zważywszy na okoliczności – pandemię koronawirusa – ostatnie 9 miesięcy było bardzo dobre dla KGHM – mówił w czwartek prezes spółki Marcin Chludziński. Po 9 miesiącach 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała wzrost EBITDA o 306 mln zł do 4 mld 418 mln zł.

Chludziński podczas czwartkowej telekonferencji podkreślił, że w trzecim kwartale EBITDA grupy KGHM była wyższa o 18 proc. rok do roku.

Prezes KGHM wskazał, że dobre wyniki udało się osiągnąć również dzięki koniunkturze, która poprawia się zarówno jeśli chodzi o popyt, jak i cenę miedzi.

Oceniając perspektywy dla rynku miedzi w bliższej i dłużej perspektywie, Chludziński wskazał m.in. na rynek azjatycki oraz kwestie związane z zieloną energią.

"Dziewięć miesięcy zważywszy na okoliczności - pandemię koronawirusa - przeszliśmy bardzo dobrze. Wyniki spółki mówią same za siebie. To przede wszystkim efekt utrzymania zdolności operacyjnej i ciągłości działania naszych operacji - zarówno w Polsce, jaki i za granicą" - mówił Chludziński.

Prezes wskazał przy tym, że dobre wyniki udało się osiągnąć również dzięki koniunkturze, która poprawia się zarówno jeśli chodzi o popyt, jak i cenę miedzi. "Zwiększa się popyt na miedź w Chinach; rodzi się optymizm związany ze szczepionkami i tym, że sytuacja ekonomiczna może się w dłuższej perspektywie ustabilizować" - mówił Chludziński.

Oceniając perspektywy dla rynku miedzi w bliższej i dłużej perspektywie, Chludziński wskazał m.in. na rynek azjatycki oraz kwestie związane z zieloną energią. "Rewolucja związana z zieloną energią będzie pobudzać rynek; tak też zadziałają inwestycje miliardów euro w Niemczech w przemysły automotiv" - tłumaczył prezes. Dodał, że dużo obecnie się dzieje i jest wiele optymizmu, pomimo niepewności i zagrożenia pandemicznego.

Po 9 miesiącach 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała wzrost EBITDA o 306 mln zł do poziomu 4 mld 418 mln zł - podała spółka.

Jak zaznaczono, wzrost EBITDA dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. - o 184 mln zł, czyli 6 proc., oraz Sierra Gorda - o 257 mln zł, czyli 49 proc.

Przychody KGHM Polska Miedź S.A. za 9 miesięcy sięgnęły 13 mld 360 mln zł, co oznacza 2 proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu 2019 r.

Sierra Gorda zanotowała dwa razy wyższą EBITDA w stosunku do III kwartału 2019 r. i jest to najwyższy taki wynik w historii tej kopalni - podkreśliła spółka. Również KGHM International wykazał 30 proc. wyższą EBITDA w porównaniu do III kwartału 2019 r.

Produkcja miedzi płatnej Grupy Kapitałowej była niższa niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. i wyniosła 521 tys. ton. Mniejszą produkcję spółka wyjaśniła ograniczoną podażą złomów miedzi w I półroczu br. oraz postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I.

Produkcja miedzi w kopalni Sierra Gorda wzrosła o 35 proc. w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości metalu oraz większego wydobycia.

Od wybuchu pandemii na przełomie lutego i marca 2020 r. w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy, nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia - podkreśliła spółka.

KGHM zaznaczył w komunikacie, że skutki spadku cen metali w pierwszych miesiącach 2020 r. w znacznym stopniu zostały ograniczone w wyniku osłabienia złotego oraz systematycznie prowadzonej polityce zabezpieczeń. Spółka konsekwentnie realizuje strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów gwarantujących bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo pracy - podkreślono.