Prezydent: KGHM Polska Miedź prezentuje światowy standard

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że spółka KGHM Polska Miedź prezentuje światowy standard. „Cieszę się, że tak zamożna i wielka firma jak KGHM inwestuje tutaj w kraju i się rozwija”- dodał prezydent podczas otwarcia przebudowanego szybu kopalnianego w ZG Lubin.

Prezydent podkreślił, że wręczenie medali ratownikom to podniosła część uroczystości i jego wizyty w kopalni."To jest symboliczne podziękowanie panom za ich odwagę, bohaterstwo, za niezłomność. Za ich wielką, wspaniałą wolę służenia drugiemu człowiekowi. Za tę wielką siłę wewnętrzną, którą mają i wielkie serce, które mają" - powiedział Duda.Przypomniał poprzedni wypadek w kopalni Rudna, do którego doszło 30 listopada 2016 roku, gdy zginęło ośmiu górników."Patrzę na panów z ogromnym wzruszeniem, bo pamiętam ten bardzo trudny dzień 1 grudnia 2016 roku, gdy przyjechałem tutaj. (...) Wtedy było tąpnięcie, byliście panowie, byli najbliżsi tych, którzy zginęli. I może niebezpieczeństwo utraty życia nie jest na kopalni niczym nadzwyczajnym, to jest zawsze dramatyczna chwila. Kiedy giną koledzy, z którymi ramię w ramię pracowało się na dole, kiedy żony, dzieci zostają same, kiedy matki płaczą, to jest zawsze wielka tragedia" - powiedział prezydent.Dodał, że gdy 29 stycznia br. dotarła do niego informacja, że "znów doszło tutaj do bardzo poważnego tąpnięcia i że 32 górników jest w rejonie zagrożenia" to - jak przyznał - "struchlał"."Patrząc na tamtą tragedię pomyślałem sobie +rany boskie+. Kiedy potem dowiedziałem się, że nie 32, tylko 14 górników jest ratowanych, to pomyślałem sobie +Boże, żeby nie było gorzej niż wtedy+. I tak coraz większa nadzieja, coraz większa, coraz lepsze wiadomości. I wreszcie ta niesamowita wiadomość, że ostatni górnik został odnaleziony i też żyje. Pamiętam, że odetchnąłem wtedy z ulgą na tę wiadomość, że spokojnie czekał w maszynie" - wspominał Duda.Podkreślił, że maszyna "uratowała górnikowi życie, ale przede wszystkim, to panowie uratowaliście mu życie i to jest niezwykłe".Prezydent przypomniał, że był też świadkiem akcji ratowników w kopalni Halemba i widział poświęcenie i ciężką wysiłek ratowników."Siedzieli, wtulone mieli głowy w ramiona, ale jeszcze gotowi byli wracać na dół. Powiedzieli, że odpoczniemy tylko trochę panie prezydencie i zaraz wracamy na dół. Dziękuję wszystkim polskim ratownikom za tak niezwykłe bohaterstwo. Składam te podziękowania na panów ręce. Szczęść Boże" - powiedział prezydent Duda.Po wizycie w ZG Lubin prezydent Duda w pojechał do miejscowości Góra, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta.