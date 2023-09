Problemy budownictwa uderzyły w nich rykoszetem

Budownictwo, największy odbiorca stali, boryka się w tym roku z wieloma problemami, co odbija się na rynku. Zużycie stali spadło o jedną piątą.

W Europie branża budowlana odpowiada średnio za ponad jedną trzecią zużycia stali. Na polskim rynku trafia do niej nawet ponad 40 proc. stali.

Zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce wyniosło w pierwszej połowie roku 6,226 mln ton.

W zużyciu stali w Polsce wciąż bardzo wysoki jest udział wyrobów z importu. W pierwszym półroczu tego roku sięgał on 83 proc. wyrobów gotowych.

Problemy budownictwa w Polsce odbijają się na rynku stali. Produkcja budowlano-montażowa po 7 miesiącach tego roku wzrosła co prawda o 1,4 proc., ale trudno mówić o stabilnym wzroście. Przykładowo w lipcu zanotowała spadek o 7 proc.

W pierwszej połowie 2023 roku liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia, spadła o 34,7 proc. rok do roku. W tym samym czasie liczba rozpoczętych budów spadła o 28,5 proc.

Zapotrzebowanie stalochłonnych gałęzi przemysłu rośnie, ale to nie równoważy spadku w budownictwie

- Branża budowlana to jeden z największych odbiorców stali. W Europie średnio odpowiada za ponad jedną trzecią zużycia stali. Na polskim rynku trafia do niej nawet ponad 40 proc. zużywanej stali. Tak duże spadki w tak ważnej dla hutnictwa branży, niestety, nie zostały zrównoważone przez wyniki innych branż stalochłonnych, choć niektóre z nich zanotowały satysfakcjonujące wzrosty - powiedział Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Według statystyk w pierwszym półroczu tego roku produkcja sprzedana sektora produkcji pojazdów samochodowych wzrosła rok do roku o 21 proc. W lipcu wzrost ten wyniósł 15 proc. W tym samym czasie produkcja pozostałego sprzętu transportowego pozostała na niezmienionym poziomie. Dopiero w lipcu zanotowano wzrost o 8 proc.

W pierwszym półroczu produkcja maszyn i urządzeń wzrosła o jedną dziesiątą, a w lipcu o 4,9 proc. Niestety, produkcja sprzedana sektora produkcji wyrobów gotowych z metali spadła rok do roku o 2,7 proc. W lipcu spadek ten wyniósł nawet 3,4 proc.

Spadki te spowodowały, że w sumie zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce (suma sprzedanej na rynku stali wyprodukowanej w kraju i sprowadzonej z importu pomniejszona o polski eksport) wyniosło 6,226 mln ton. To o 19 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Według sporządzonej w lipcu tego roku prognozy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce zmniejszy się w tym roku o 4,0 proc. Dopiero na rok przyszły HIPH prognozuje wzrost w wysokości 4,5 proc. (wg prognozy HIPH z lipca 2023 r.).

Jesteśmy poza europejskim i globalnym trendem, a krajowy rynek stali w dużej części zaopatrywany jest z importu

W zużyciu stali w Polsce wciąż bardzo wysoki jest udział wyrobów z importu. W pierwszym półroczu tego roku sięgał on 83 proc. wyrobów gotowych. W sumie import wyniósł w tym czasie 5,928 mln ton. To o 12 proc. mniej niż przed rokiem. Niestety, w dokładnie takim samym stopniu zmniejszył się także nasz eksport wyrobów stalowych, który wyniósł 2,505 mln ton.

Trend pod względem zużycia stali w Europie i na świecie jest inny niż u nas. Według lipcowej prognozy stowarzyszenia Eurofer, w Unii Europejskiej prognozowane zużycie jawne wyrobów stalowych ma w tym roku wzrosnąć o 0,3 proc., a w przyszłym roku o 1,0 proc.

Stowarzyszenie World Steel Association w prognozie sporządzonej w kwietniu tego roku przewidywało globalny wzrost zużycia stali na poziomie 2,3 proc. w tym roku i 1,7 proc. w przyszłym.

Produkcja stali w Polsce drastycznie spada. W całej Unii Europejskiej o 10 proc.

Mniej optymistycznie wygląda produkcja stali. Po 7 miesiącach roku produkcja stali na świecie wyniosła 1,103 mld ton, co oznacza brak zmian w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Jeżeli wyłączymy z tego Chiny, gdzie powstaje około połowy światowej stali, to mamy już do czynienia ze spadkiem w wysokości 3 proc. rok do roku. W Unii Europejskiej w tym samym czasie produkcja spadła już o jedną dziesiątą, do 77 mln ton.

W Polsce produkcja stali po 6 miesiącach tego roku wyniosła 3,318 mln ton, a to oznacza już spadek o 20 proc. rok do roku. Tak drastyczna redukcja nie wynika jednak z samej sytuacji rynkowej. Wiosną ArcelorMittal wyłączył i poddał modernizacji jeden z wielkich pieców huty w Dąbrowie Górniczej. Ponowne uruchomienie, czyli tzw. zadmuchanie pieca, miało miejsce w końcu lipca, a pierwszy spust surówki przeprowadzono w końcu pierwszego tygodnia sierpnia.