Producenci aluminium w coraz większych tarapatach. Zmiana o 180 stopni

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że czeka nas permanentny niedobór aluminium. Jednak w obliczu spowolnienia gospodarczego zapotrzebowanie na metal spada, a na rynku widać już lekką panikę.

Jeden z pierwszych sygnałów kryzysu na rynku aluminium widać w Ameryce Północnej. Wrzesień jest tradycyjnym na tamtejszym rynku miesiącem kontraktowania dostaw aluminium na kolejny rok. Tymczasem w minionym miesiącu poziom zakupów był mały, a klienci wstrzymywali się z podpisywaniem umów w obliczu niepewnego rynku.

Zdaniem specjalistów nastroje w branży są złe, a perspektywy niepewne. Nastroje są tym gorsze, że jeszcze rok temu branża znajdowała w najlepszym okresie od dekady.

To co widoczne, to duże zróżnicowanie kondycji wśród różnych odbiorców aluminium. Z jednej strony producenci opakowań mówią o rosnącym zapotrzebowaniu na metal, z drugiej tak poważni klienci jak branża budowlana i przemysł samochodowy ograniczają zakupy.

Efektem są bardzo duże wahania cen aluminium. W tym roku referencyjna cena aluminium sprzedawanego w Londynie spadła o ponad 20 proc. Co więcej, w porównaniu z rekordowym poziomem z marca, gdy rosyjski atak na Ukrainę zagroził dostawom, spadek wyniósł aż 50 proc.

Obecnie tona aluminium kosztuje na giełdzie surowcowej w Nowym Jorku około 2160 dol.

- Stało się oczywiste, że nie można oczekiwać czegoś więcej niż tylko utrzymania się popytu. I to w najlepszym przypadku. Widoczne jest na przykład, że rosnące ceny samochodów powodują mniejszą ich przystępność. To przekłada się na wiele branż, w tym producentów aluminium – komentuje sytuację w mediach branżowych Timna Tanners, analityczka Wolfe Research. - Oczywiście połączenie wyższych stóp procentowych i ryzyka recesji także nie zapewniają „doskonałych” perspektyw dla aluminium – dodaje Tanners.